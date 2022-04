Sorsjegyeket lopott, de elszórta őket menekülés közben

Őrizetbe vettek a rendőrök egy 34 éves férfit, aki sorsjegyeket és a lottóterminált is elvitte egy kenderesi üzletből.

A rendőrök szerint a „lottóvesztes” férfi egy tégladarabbal törte be az egyik lángosos ablakát, ahol egyben lottószelvényeket és sorsjegyeket is árulnak. Az üzletből készpénzt és 92 darab kaparós sorsjegyet vitt magával, ezenkívül pedig a lottóterminált is magával vitte.

A tettes azonban gondatlan volt, ugyanis a menekülése útvonalán a sorsjegyek közül többet is elszórt, ezzel pedig nyomra vezette a rendőröket,

akik a helyszíntől másfél kilométerre el is fogták őt.

Utóbb az is kiderült, hogy a férfi ellen már az eset előtt is indult egy büntetőeljárás, mivel márciusban több magánházból szerszámokat, készpénzt, gyógyszereket és egy kerékpárt lopott el.

Egy másik sorsjegytolvajt most visznek a bíróság elé

Szintén szombaton számolt be a rendőrség arról, hogy lezárták a nyomozást egy 25 éves férfival szemben, aki kétszáz sorsjegyet lopott az egyik orgoványi sörözőből.

A férfi február 1-jén hajnalban tört be a sörözőbe az ablakon keresztül. A rendőrök már csak reggel értesültek az esetről, de így is elfogták a férfit, akinek a a kabátzsebében is több tucat kaparós sorsjegyet találtak.

A gyanúsított a kihallgatáson beismerte bűnösségét, és arról is beszámolt, hogy több sorsjegyet lekapart, amelyek között volt nyertes szelvény is, de hiába próbálta beváltani azokat, nem járt sikerrel.

A lopott szelvényeket a rendőrök később visszaadták a tulajdonosnak. A Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozói lezárták az ügy vizsgálatát, és vádemelést javasoltak az ügyészségnek – áll a közleményben.