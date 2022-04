Navracsics Tibor: Még nem dőlt el, hogy miniszter leszek-e

A napokban több sajtóértesülés is megjelent arról, hogy Navracsics Tibor egy új tárcát, az uniós miniszterséget kaphatná meg az új kormányban. Ezt az is indokolhatná, hogy 2014 és 2019 közt az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosaként dolgozott.

Navracsics Tibor az atv.hu-nak most azt mondta a találgatásokról, hogy valóban beszélt Orbán Viktorral arról, hogy ő vihetné az említett tárcát, de a kérdés még nem dőlt el.

Úgy tudni, hogy az új minisztérium az uniós fejlesztésekért, valamint a z Európai Unióval való politikai kapcsolattartásért felelhet majd, amennyiben létrejön. Ezáltal a tárca teljes mértékben felügyelné a források elosztását és felhasználását is, ami egyben azt is jelentené, hogy bizonyos hatásköröket átvenne a Miniszterelnökségtől, valamint a Belügyminisztériumtól is.

A választások után a Fidesz másik nagy visszatérője Lázár János lehet majd, akiről pont Navracsics árulta el egy műsorban, hogy vidékfejlesztési miniszter szeretne lenni. Azt pedig, hogy valóban megvan rá az esély, hogy az legyen, a napokban szintén megerősítette egy sajtóértesülés.

(Borítókép: Navracsics Tibor 2020-ban. Fotó: Bődey János / Index)