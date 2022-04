Végignézte édesanyja halálát a nyolcéves kisfiú, konyhakéssel próbálta megvédeni

A 30 éves Sz. Zsanettet április 3-án fojtotta meg párja, C. Károly. Az édesanya ebéd után táncolni hívta a férfit, de tánc közben a férfi könyökkel megütötte a fiú szemét – aki a nő előző kapcsolatából származott –, ami felháborította az asszonyt. A nő pofon vágta a férfit, ami után a vita tettlegességig fajult, és a férfi megfojtotta Sz. Zsanettet.

A nő párja később arra szólította fel a nyolcéves fiút , hogy bújjon el a szekrénybe, mert „majd egy óra múlva jönnek a rendőrök és elviszik”. A gyermek így is tett, majd később, mikor előbújt a rejtekhelyéről, azt látta, hogy a férfi nincs a lakásban, és rátalált az anyjára, aki akkor már nem lélegzett. A gyilkost másnap a rendőrség az egyik budapesti moziban kapta el, ahol a saját édesanyjával filmezett. A Blikk a kisfiút és édesapját, aki elmondta:

Amikor a kisfiam látta az édesanyja szenvedését, magához vett egy konyhakést, majd arra kérte a férfit, adja oda a telefont, hogy segítséget hívhasson.

Állítása szerint a támadó ekkor a nővel együtt bezárkózott a fürdőbe, és ott folytatta a bántalmazását.

Dominik a kulcslyukon keresztül nézte végig, hogy megfojtják az anyukáját. Közben próbálta betörni az ajtót, hogy megvédje, de már nem tehetett semmit szegény

– mondta az édesapa, Viktor. Állítása szerint ezután a férfi menekülni kezdett, és eközben kiabálta azt a fiúnak, hogy bújjon a szekrénybe, mert őt is bántani fogják a rendőrök, ha megtalálják.

A kisgyermek – mint írtuk – így is tett, majd a rejtekhelyéről előbújva szembesült azzal, hogy az édesanyjának nem ver a szíve és vörös a nyaka. Ekkor felhívta édesapját, majd utána a segélyhívót is ő tárcsázta, és a kiérkező rendőröket is ő engedte be a lakásba.

A mai napig bűntudata van szegénynek, és azt kérdezi tőlem megtörten, bátran viselkedett-e. A temetésen végig mellettem volt. Az anyukáját még utoljára megnézhette, és zokogva elbúcsúzott tőle. Azóta azt játssza, hogy a katonáit eltemeti és kereszteket állít nekik. Sokat beszélünk az anyukájáról, rengeteg kérdése van

– fogalmazott a kisfiú édesapja.

A gyilkosság utáni napokban az is kiderült, hogy a gyilkos, C. Károly büntetett előéletű, ugyanis a mostani kapcsolata előtt megfenyegette és megerőszakolta volt párját, valamint meztelen képeket töltött fel róla az internetre.

Ha ön jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalommal találkozik, olvassa el a témáról szóló cikkünket, és használja a cikk végén található bejelentőfelületet!

Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a Segélyhívót!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.