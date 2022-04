Karácsony Gergely újabb bicikliutakat ígért a budapestieknek

Karácsony Gergely azt írta, hogy a szombati felvonuláson csak lélekben tudott részt venni egy külföldi út miatt, de büszke arra, hogy megközelítőleg 10 ezren vettek részt a rendezvényen, és „kiálltak a kerékpáros közlekedés fontossága, ezzel együtt az élhetőbb Budapest gondolata mellett”.

Fővárosunkban igazi biciklis forradalom zajlik

– mondta Karácsony Gergely, arról beszélve, hogy a megújult MOL Bubit „már az első hónapokban annyian vették igénybe, hogy azonnal bővítenünk kellett a kerékpárok számát”, és a kerékpárhálózatot továbbra is fejlesztik. Hozzátette azt is, hogy a közeljövőben újabb, kerékpárutakat is magukban foglaló projektek készülnek el, felújítják például az Október 23. utcát is, ezáltal a Nagykörút déli szakaszát összekötik az újbudai biciklis útvonalakkal. A főpolgármester továbbá azt is elmondta, hogy

Uniós forrásokból hamarosan elindítják az első budapesti bringasztrádák kialakítását.

A bringasztrádaprojekt megvalósítására a főpolgármester még a megválasztása előtt tett ígéretet. 2020 őszén aztán a BKK a kezdeményezés vitaindító dokumentumában azt írta, hogy a projekt részeként szélesebb útfelületekkel és biztonságosabb csomóponti átvezetésekkel gyors, közvetlen, akadálymentes, biztonságos, kényelmes kapcsolatot teremtenének a városközpontok, lakóterületek, munkahelyek között a korábbi kerékpárutakhoz, kerékpársávokhoz képest.

Folyamatosan dolgozunk rajta, hogy minél több ember számára legyen vonzó alternatíva a biciklis közlekedés. A város közlekedését érintő kérdések a közösség egészének ügye, arra kaptam felhatalmazást, hogy minden budapestit képviseljek, mert Budapest mindannyiunké!

– írta mostani posztja végén Karácsony Gergely.

