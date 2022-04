Ujhelyi István: Az MSZP brandje megkopott, a szegfű elhervadt

Ujhelyi István vasárnap nyílt levelet közölt, amely arról a bejelentésről, illetve javaslatról szól, amelyet az MSZP szombati választmányi ülésén fogalmazott meg.

Magunkon kell kezdeni a változást és a változtatást ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a változást akarók tömegeihez, hogy sikeresebben és hitelesebben tudjuk képviselni saját választóinkat. Fiatal kamaszként léptem be az MSZP tagjai közé, amelyet ma is életem egyik legfontosabb közösségének tartok; amelytől sokat kaptam és amelynek reményeim szerint legalább ugyanennyit vissza is tudtam adni az elmúlt évek során. Elszánt hazafi és elkötelezett szociáldemokrata vagyok – ma is tárcámban hordok egy 40-es évekbeli MSZDP-párttagkönyvet; egy számomra ismeretlen, veterán »szocdem« végakarata volt, hogy hozzám kerüljön. A könnyem is kicsordult, mikor átadták