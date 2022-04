Bayer Zsolt nekiment Csókay Andrásnak a sziámi ikrekről szóló film miatt

A vita amiatt alakult ki, hogy Szász János rendező filmet forgatott a sziámi ikrek szétválasztásáról, ezzel kapcsolatban azonban konfliktusba keveredett a Csókay András mellett a műtéten dolgozó Pataki Gergellyel. Ez volt az a film is, amely miatt tavaly házkutatást tartottak a rendezőnél.

Szász János ezzel kapcsolatban március végén azt mondta az Indexnek:

Az interjúban azt is megemlítette, hogy Csókay Andrással mai napig jóban vannak, mély barátság alakult ki köztük, „pedig teljesen más kultúrkörből érkeztünk, politikailag is más nézeteink vannak”.

Pataki Gergely két héttel ezelőtt szintén írt a filmről egy, az Indexen megjelent véleménycikkben. Ebben úgy fogalmazott:

Ebben az ügyben írt cikket a hétvégén Bayer Zsolt. Ezek közül az elsőben ő is azt írta, hogy szerinte valakik le akarják járatni „a magyar csapat önzetlen és kreatív tudományos teljesítményét”, amit nem szabad hagyni.

– ezt írta a publicista Csókay Andrásról, majd azzal folytatta, hogy szerinte a film ügye olyan „műbalhé”, amely elfedte a magyar sikert.

Bayer Zsolt azt is sérelmezte, hogy műtét kezdetekor Csókay megosztott egy felhívást, amelyben azt kérte, hogy az emberek imádkozzanak az operáció sikeréért – holott az orvosi csapat azt szorgalmazta, hogy csak a műtét után számoljanak be az eseményekről.

– írta a publicista.

Ez után azzal folytatta: „És vajon ki volt az, aki szintén ott állt, annál a műtőasztalnál? Ki volt az, aki egy baráti ajánlás nyomán örömmel jelentkezett önkéntesnek, hogy megörökítse az ikrek szétválasztásának történetét, és egy baráti ajánlás nyomán el is nyerte az orvosok bizalmát? Ki volt az, akinek meg se nézték az önéletrajzát, az előéletét, csak szeretettel befogadták a csapatba? Segítek: Szász János filmrendező volt ez az ember, akinek pont annyi keresnivalója van egy normális értékrendű magyar orvos- és egészségügyi csapatban, mint ekének a bálteremben”.

A publicista szerint a rendező korábban „tanúk előtt elfogadta”, hogy csak Pataki Gergely alapítványának jóváhagyásával készít filmet a műtétről, később azonban nem írta alá az erre vonatkozó szerződést és a filmanyagot sem adta át. Ebből lett aztán a jogi vita Szász János és Pataki Gergely közt, a házkutatást pedig Bayer szerint az eredményezte, hogy

2020 nyarán Szász János fia közzétett egy képet az Instagramon, amelyen az látszik, hogy valaki műtősruhában, létrán állva, éppen kiszerel valamit egy álmennyezet alól […]. Szász János fia tehát nyilvánosan, fényképpel illusztrálva vallotta be, hogy ők eltulajdonítottak egy adathordozót a dakkai katonai kórházból [ahol a műtétet végezték]. És mivel ez – »a törvényi tényállási elemek fennállása mellett« – bűncselekmény is lehet, nyilván felkeltette a rendőrség érdeklődését is.