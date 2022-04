„Nem árulunk zsákbamacskát: aki nem tesz a Parlament alakuló ülésén esküt, nem viselhet semmilyen tisztséget sem majd”

– jelentette ki hivatalos Facebook-oldalán Hollik István, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Lesz hat alelnök

A kereszténydemokrata politikus ezzel lényegében megerősítette kollégája, Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető hétfői nyilatkozatát.

Kocsis Máté az új Országgyűlés megalakulását előkészítő tárgyalások után mondta el, hogy a legfőbb népképviseleti szerv megalakulása méltóságteljes, ünnepélyes pillanat, aki azon nem vesz részt, az nem csak képviselő nem lesz, de nem is választható meg egy tisztségre.

Az ellenzéki és a kormánypártok egyeztetését követően a Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy továbbra is hat alelnöke lesz az Országgyűlésnek, amiből kettőt tölthetne be a két ellenzéki lista egy-egy tagja, és ahogy a megelőző ciklusban is, tizenöt bizottságot alakítanának, amelyeknek nem változnak az elnevezései, és ezután is tízet vezet majd kormánypárti elnök.

A bizottsági alelnökök aránya is változatlan marad, húszat tölthet be ellenzéki, míg negyvenet kormánypárti politikus.

Jut az ellenzéknek is

Az öt ellenzéki vezetésű bizottság közé sorolta a nemzetbiztonsági, a fenntartható fejlődés, a költségvetési, a népjóléti és a vállalkozásfejlesztési bizottságot. Elmondta, az ellenzék hét parlamenti jegyzői helyet is kap.

Fekete-Győr András, a Momentum frakcióvezetője hétfőn Kocsis Máténak küldött nyílt levelében fejtette ki, hogy az ellenzéknek nincs helye a parlamenti alakuló ülésen.

(Borítókép: Hollik István 2022. április 3-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)