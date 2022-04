Pottyondy Edina visszavonul, amíg Fekete-Győr András meg nem kapja közel 2,5 milliós képviselői fizetését

Fekete-Győr András, a Momentum frakcióvezetője hétfőn nyílt levelet küldött Kocsis Máténak, a Fidesz frakcióvezetőjének arról, hogy a Momentum milyen feltételek mellett venne részt teljes mértékig a parlamenti munkában. Fekete-Győr András például olyan követelésekkel állt elő, mint:

A párt frakcióvezetője továbbá nyílt levelében azt is kifejtette, hogy az ellenzéknek szerinte nincs helye a parlamenti alakuló ülésen.

Egykori párttársa követelési listáját kommentálta Facebook-oldalán az ismert youtuber, humorista Pottyondy Edina, aki korábban maga is a Momentumban politizált.

Kevés olyan inspiráló politikus van, mint Fekete-Győr András. A magyar Rocky, bármennyi-bármekkora ütést is kap, mindig felkel. Sőt, most éppen ultimátumot küldött a Fidesz frakcióvezetőjének, hogy ha nem teljesíti a követeléseit, akkor nem vesz részt a Parlament alakuló ülésén. Ez most nagyon erős, látom magam előtt a Fidesz vezérkart, ahogy megkeseredik a szájukban a kétharmad