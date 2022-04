A Gazprom bekeményített, de Bulgárián keresztül továbbra is jön gáz Magyarországra

Oroszország kedden leállította a Lengyelországba irányuló gázexportot, majd szerdán hajnalban jött a hír, hogy Lengyelország után Bulgária is orosz gáz nélkül marad. Szijjártó Péter külügyminiszter New Yorkból reagált, mint mondta: ettől függetlenül a Magyarországra irányuló földgázszállítás szerződés szerint, ütemterv szerint és zavartalanul zajlik.

„Az elmúlt órákban, magyar idő szerint késő este is több hír jelent meg arról, hogy a Gazprom leállította a földgázszállítást két európai ország – Lengyelország és Bulgária – irányába is. Önök bizonyára jól tudják, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítás egy jelentős része, évi három és fél milliárd köbméter, vagyis napi nagyjából tízmillió köbméter az úgynevezett déli útvonalon, tehát Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül érkezik Magyarországra. Ebből a szempontból nyugtalanító lehet ez a hír, amely szerint a Gazprom szállítása Bulgária irányába leállt” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalára feltöltött videójában szerdán.

A hír azonban úgy pontos, hogy a Bulgáriának szánt gázmennyiséget nem szállítja a Gazprom. A Gazprom tájékoztatása szerint a tranzit, tehát a Bulgárián keresztüli szállítás akár Szerbia, akár Magyarország irányába ettől független. A Gazprom más-más bolgár céggel áll szerződésben a Bulgáriának szánt mennyiségek szállítása tekintetében, illetve a tranzitszállítás tekintetében

– mondta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a Magyar Földgázszállító Zrt. tájékoztatása szerint is Kiskundorozsmánál a szerződés és a tervek szerint történik a gázszállítás Magyarország irányába, tehát szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a Bulgáriának szánt gázmennyiség le nem szállítása, az nem jelenti a Bulgárián keresztüli tranzit leállítását.

Természetesen a bolgár partnereinkkel is egyeztetni fogunk a nap folyamán, de egyelőre minden érintett ezt az értesülésünket erősítette meg

– mondta Szijjártó Péter.

Mint mondta, a Gazprom áttér egy másfajta fizetési módra, amikor is a Gazprom Export nevű vállalat rubelben kéri a gáz árát, azonban sikerült találni olyan megoldást, amely alapján mi euróban tudjuk elutalni a gáz árát a Gazprom Banknál létesített eurószámlánkra, azt a Gazprom Bank átváltja rubelre, és ennek a rubelnek a továbbutalása történik majd a Gazprom Export nevű cég számára. A tegnapi napon napvilágot látott hírek szerint a szlovák kollégáink, barátaink is így fognak fizetni, legalábbis az energiaügyeket felügyelő szlovák gazdasági miniszter ezt nyilatkozta.

A mi következő fizetségi kötelezettségünk egyébként majd május 22-én jelentkezik. Tehát szeretnék megnyugtatni mindenkit, a Magyarországra irányuló földgázszállítás szerződés szerint, ütemterv szerint és zavartalanul zajlik

– zárta videóját a külügyminiszter.

Két uniós országba állítja le a gázszállítást Oroszország

Oroszország leállította a Lengyelországba irányuló gázexportot, amelynek következtében az európai piacon is emelkedni kezdett a gáz ára. Kedden több lengyel lap és portál is megírta, hogy leállt a gázszállítás, és ugyanerről írt az Interfax hírügynökség is. Az utóbbi beszámoló szerint kedd reggel óta Lengyelország már nem kap gázt a Jamal–Európa-vezetéken. Mindeközben a lengyel gázimportot lebonyolító vállalat, a Gaz-System közölte, hogy a szerdai előrejelzések is azt mutatják: szinte semennyi gáz nem fog érkezni a Jamal-vezetéken. Erről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

Míg arról itt olvashat, hogy az orosz Gazprom szerdától Bulgáriába is leállítja a gázszállítást – ezt a bolgár energiaügyi minisztérium közölte.

Fotó: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images