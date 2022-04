Gy. Németh Erzsébet és Láng Zsolt helyett más töltheti be a képviselői és más a főpolgármester-helyettesi, illetve frakcióvezetői tisztséget.

A Fővárosi Közgyűlés városvezetői és fideszes ellenzéki oldala is búcsúzhat egy-egy vezető politikusától az országgyűlési választások eredménye nyomán.

Karácsony Gergely kulturális és szociális területért felelős helyettese, Gy. Német Erzsébet az Egységben Magyarországért országos listájának 14. helyéről szerzett országgyűlési mandátumot.

Ma már tényként kezelhető, hogy a parlamenti munkát választja, ezt korábban az Indexnek is megerősítette a DK sajtóosztálya.

Gy. Németh Erzsébet a törvény által biztosított harminc napon belül lemond a budapesti főpolgármester-helyettesi posztjáról.

Tekintettel arra, hogy a Demokratikus Koalíció politikusa 2019-ben a Fővárosi Közgyűlésbe is listán került be, így pótlására is a DK jogosult. Helyette azonban csak az lehet képviselő, aki az összefogás listáján szerepelt, ez pedig meglehetősen leszűkíti a szóba jöhető személyek körét.

Lapunk úgy értesült egy magát megnevezni nem kívánó DK-s politkustól, hogy bár a döntés budapesti ügy, nem a DK budapesti szervezete, hanem a párt országos elnöksége hozza majd meg az érvényben lévő fővárosi koalíciós megállapodásnak megfelelően.

A mindössze 22 nevet tartalmazó önkormányzati lista áttekintése alapján a képviselői hely betöltésére legnagyobb esélye Élő Norbertnek van, aki jelenleg a Fővárosi Önkormányzat Tulajdonosi Bizottságának külsős tagja, a XII. kerületben pedig listás önkormányzati képviselő.

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettesi feladatkörének betöltése nincs képviselői tisztséghez kötve, helyére a DK bárkit jelölhet. Ez esetben szétválhat a két feladatkör. Jelenleg még kérdéses, hogy ki viheti tovább a főváros szociális és kulturális területének ügyeit. Erről az Indexnek Kálmán Olga, a párt elnökségi tagja annyit mondott, hogy a konkrét személyről a DK vezető testülete még nem döntött.

A Fidesz–KDNP is cserél

A budapesti városházán az ellenzéki oldalon is mozgás várható, miután Láng Zsolt eddigi frakcióvezető bejelentette, hogy május 1-jei hatállyal lemond. Úgy tudjuk, a Fidesz–KDNP listáján szereplők közül erre a legnagyobb esélye Hoffmann Tamásnak, a XI. kerület korábbi polgármesterének van. A politikus hivatalos felkérést még nem kapott, azt azonban lapunknak elmondta, hogy a párt budapesti választmánya dönthet majd a megürült listás helyről.

Hoffmann Tamás, aki az előző ciklusban a Fidesz fővárosi képviselője is volt, azt mondta, az új frakcióvezető személyére a pártszövetség fővárosi elnöke tehet javaslatot (aki jelenleg maga Láng Zsolt), majd a frakció választja meg saját tagjai közül. A szokásjog alapján a tisztségre a nem polgármester képviselők pályázhatnak. Úgy tudjuk, hogy Ughy Attila és Wintermantel Zsolt neve is felmerült, utóbbi többször is helyettesítette a távol lévő Láng Zsoltot a Fővárosi Közgyűlés munkájában.

(Borítókép: Gy. Németh Erzsébet és Láng Zsolt. Fotó: Máthé Zoltán / Koszticsák Szilárd / MTI)