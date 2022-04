Ügyvédnek adta ki magát egy jogi asszisztens, vádat emeltek ellene

A vádirat szerint a nő ugyan jogi asszisztensi végzettséggel rendelkezett, és jogi egyetemre is járt, azonban azt nem végezte el. A végzettség hiányában ügyvédi tevékenységet sem végezhetett volna. Ennek ellenére lakóhelyén – a ceglédi járás egyik településén – az a téves képzet alakult ki, hogy ügyvédként eljárhat. A nő ezt a tévedést nem igyekezett eloszlatni, hanem több esetben is pénzért ügyvédi tevékenységi körbe sorolható megbízásokat vállalt el 2019 és 2020 években.

Elsőként egy nővel állapodott meg abban, hogy nevében házassági bontópert indít a Ceglédi Járásbíróságon. Az elkövető keresetlevelet, valamint a férj ellen irányuló írásbeli ellenkérelmet is elkészített, amit később benyújtott. Ezzel egyidejűleg még 70 ezer forintot is elkért a nőtől illetékbélyegre, amit később nem fizetett be.

A nő fenti esetet követően még két ügyben vállalt megbízást pénzért. Egyik egy gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos bírósági ügy, a másik egy hivatalos ügyekben történő eljárásra kapott meghatalmazás volt. Mindkét ügyben a meghatalmazáson vezetékneve előtt „doktor” titulust használt, ezzel is megtévesztve az ügyfeleket.

A Ceglédi Járási Ügyészség zugírászat bűntette miatt emelt vádat a nő ellen.

Nisóczi József Levente, a Pest megyei Főügyészség szóvivője elmondása alapján pénzbüntetést kértek a bűncselekmény elkövetését tagadó nőre – tudta meg a 24.hu.