Menczer Tamás: Magyarországnak hosszú távú megállapodása van Oroszországgal

Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított, a gázszállítás a szerződés szerint történik – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Menczer Tamás azt mondta: az oroszok szerdán leállították a Bulgáriába érkező gáz szállítását, de a tranzitmennyiséget továbbra is szállítják. Ezt a bolgár és a szerb energetikai miniszter is megerősítette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek – tette hozzá.

Ismertette, hogy az éves magyar gázfelhasználás 85 százaléka orosz gáz, a magyar családok kilencven százaléka fűt gázzal, ezért a kormány álláspontja változatlan: a háború árát nem fizethetik meg a magyar emberek, és nem fizettethetik meg mások a magyar emberekkel.

Az orosz gáz beszerzésének fontosságával nincs egyedül Magyarország: német, osztrák, cseh, szlovák, román nyilatkozatok szerint is az energetikai szankciók jobban sújtanák az európai országokat, mint Oroszországot, ezért nem lehet egyik napról a másikra leválni az Oroszországból érkező gázról

– tudatta.

Az államtitkár kitért arra is: az energiaárak extrém magasak, de Magyarországnak hosszú távú megállapodása van Oroszországgal, amely a rezsicsökkentéssel együtt feltétele annak, hogy a magyar emberek elfogadható áron kapják a gázt.

A magyar gáztározók feltöltöttsége az elmúlt fűtési időszak előtt jóval magasabb volt az uniós átlaghoz képest, és minden lehetőség adott a megfelelő feltöltöttségi szint ismételt eléréséhez

– közölte.

Menczer Tamás a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy a magyar éves gázfelhasználás nagyjából tízmilliárd köbméter, ebből 4,5 milliárd érkezik a hosszú távú orosz megállapodás alapján: 3,5 milliárd köbméter a déli útvonalon, egymilliárd köbméter pedig Ausztrián keresztül. Másfél milliárd köbméter hazai kitermelés, egymilliárd köbméter Horvátországból jön, a maradékot vásárolja az ország piaci szereplőktől, akik jellemzően szintén orosz gázhoz férnek hozzá.

A gázvásárlás „nem szép szavak kérdése”, objektív feltételei vannak: lennie kell gáznak és csővezetéknek – mondta, hangsúlyozva: Magyarország elvégezte a házi feladatát, hét szomszédos országból hattal van kiépítve gázösszeköttetése.

MEKH: Magyarország földgázellátása zavartalan

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) folyamatosan figyelemmel kíséri az Európába irányuló földgázszállításokkal kapcsolatos fejleményeket. Magyarországra továbbra is a megszokott rendben érkezik földgáz, a hazai tárolókban 1,24 milliárd köbméter földgáz van – derült ki szerkesztőségünknek küldött közleményükből.

Magyarország ellátása továbbra is zavartalan, a földgáz a szokásos üzletmenetnek megfelelően – több irányból – érkezik. A határkeresztező vezetékek jelenleg is teljes kapacitással rendelkezésre állnak, így hazánk Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna irányából is tud földgázt importálni. A megkötött szerződések teljesítése folyamatos, a hazai piac megfelelően működik, esetleges fennakadásról, ellátási zavarról nem érkezett információ az iparági szereplők részéről.

A hazai tárolókban jelenleg 1,24 milliárd köbméter földgáz van, ami 19,64 százalékos töltöttséget jelent.

A hazai földgázellátás biztonságát jelenleg teljes mértékben garantálják a megkötött hosszú távú kereskedelmi szerződések. A folyamatos ellátáshoz ezenfelül rendelkezésre állnak a tárolói készletek, a belföldön kitermelt mennyiség, a Horvátországon keresztül beszállított LNG-források, valamint a nyugati irányból érkező földgázbeszállítások is.

Áprilisban elindult a felkészülés a következő fűtési szezonra. A kereskedők megkezdték a tárolók feltöltését, folyamatban van a MEKH által az egyetemes szolgáltató számára kötelezően előírt 1,87 milliárd köbméter földgáz betárolása is. A jogszabályok alapján 1,2 milliárd köbméterre emelkedik a biztonsági földgázkészlet mennyisége is: azaz a jelenleg rendelkezésre álló kilencszázmillió köbméter mellé további háromszázezer köbméter földgáz betárolása lesz kötelező október 1-jéig – áll a közleményben.

