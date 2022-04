Bayer Zsolt: Benne van a pakliban, hogy ellustul a Fidesz–KDNP

„Egy embernek ugyan számos identitása van, de egy embert mégis három identitás határoz, vagy határozott meg hosszú-hosszú évszázadokon keresztül. Ez a három pedig a vallási identitás, a nemzeti identitás, meg a nemi identitás” – vallja Bayer Zsolt újságíró, publicista, aki az Index Kibeszélő című műsorában arról is beszélt, szerinte mit jelent a jobboldaliság.

Szerintem az, hogy ragaszkodni kell az alapvető identitásokhoz. És szembe kell menni. Mert az embernek ezek az alapvető identitásai. Aztán felőlem mindenki válogathat, hogy most melyik vallási, nemzeti. A nemit nem is említem, mert az annyira magától értetődő. A természeti törvényeket, meg az isteni törvényeket, megint ki-ki válassza ki magának. Nem lehet megfellebbezni. Férfi van, meg nő van. Minden más – próbálok finoman fogalmazni – egy ilyen mesterséges, »jó dolgom van, nem tudom, mit csinálok már« konstrukció. Férfi van és nő van. Tehát nemi identitással nem is foglalkozom. Egy jobboldali ember számára föl sem vetődhet, hogy ez megkérdőjelezhető. És ragaszkodni kell a nemzeti identitáshoz is, vallási identitáshoz is. Kinek mi a kedvesebb, abban a sorrendben. Szerintem ma ebben a globális széthulló világban nagyjából ennyit jelent