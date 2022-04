Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartotta a kormány szerdán, a fontosabb döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a csütörtök reggeli Kormányinfón. Az Országgyűlés alakuló ülését május másodikán tartják. A miniszter bejelentette: rendkívüli nyugdíjemelésről döntött a kormány, a nyugdíjasok január elsejétől visszamenőleg is megkapják a különbözetet.

Maradnak a hatósági árak, rendkívüli nyugdíjemelésről is döntött a kormány

Gulyás Gergely elmondta, amiről szerdán már Orbán Viktor miniszterelnök beszámolt: a kormány szerdai ülésén döntött róla, hogy július 1-ig meghosszabbítja a benzin- és élelmiszerárstopot. A Miniszterelnökséget vezető miniszter bevezetőjében beszélt továbbá az Európai Bizottság által megindított jogállamisági eljárásról is, erről itt írtunk bővebben.

A szerdai kormányülésen döntöttek arról is, hogy további 3,9 százalékkal emelik a nyugdíjakat július elsejétől, azaz összesen 8,9 százalékkal emelkednek a nyugdíjak.

Gulyás Gergely elmondta: a kormányon nagy a nyomás, hogy engedje az árak emelkedését, de amíg van rá mód – mivel biztosított a kőolaj- és földgázellátás –, addig megvizsgálják az intézkedések fenntarthatóságát. Az év eleji piaci várakozások alapján 5 százalékban határozták meg a nyugdíjemelést, ám ez az előrejelzések szerint ez elmarad az infláció várható mértékétől (8,9 százalék). Ezért döntött a kormány további 3,9 százalékos nyugdíjemelésről, ami július elsején lép életbe.

Az azt megelőző hónapokra vonatkozó (tehát január és június között) emelt juttatást egy összegben megkapják a nyugdíjasok.

Az Index kérdései: árstop, jogállamisági eljárás, helyreállítási alap

Holló Bettina kollégánk tolmácsolta az Index kérdéseit a Kormányinfón. Elsőként arról kérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy miért éppen július elsejéig hosszabbította meg a kormány a hatósági árat.

A kamatstop is akkor jár le, így együtt tudunk dönteni ezekről az intézkedésekről a későbbiekben. Ezeket az intézkedéseket időről időre felül kell vizsgálni, de jó intézkedésnek tartjuk őket.

Milyen válaszokat küldött Brüsszelnek a magyar kormány? – tettük fel a kérdést a miniszternek, aki rövidre zárta a témát annyival, hogy szerinte jó és teljes körű válaszokat küldtek, és azóta is zajlik az egyeztetés, közel a megállapodás. Van-e terve a kormánynak arra, ha megvonják az EU-s támogatási pénzeket? – kérdeztük Gulyás Gergelytől.

Terv mindig mindenre van, de nem számolunk ezzel, mert uniós tagok vagyunk, vannak szövetségeseink az EU-n belül, és az Európai Bizottságra sem lenne helyes úgy tekinteni, mint amelyik a saját maga által hozott jogszabályokat durván megsérti.

A Greenpeace önálló környezetvédelmi minisztériumra vonatkozó felvetése alapján arról is kérdeztük a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy milyen lépéseket tervez a kormány a környezetvédelem területén. Gulyás Gergely elmondta: látja a divatot, hogy mindenki saját tárcát akar, de ez az ország kicsi és nem is olyan gazdag ahhoz, hogy több tucat minisztérium legyen. Az ellenzék ráadásul ezzel kampányolt, látjuk, hogy mennyire vált be. Az, hogy egy adott területen hogyan lehet hatékony döntéseket hozni, nem feltétlenül függ össze a kormányszerkezettel.

Háború, gázellátás, kormányalakítás

Gulyás Gergely újságírói kérdésre kifejtette: a magyar egészségügy készen áll arra, hogy korlátozás nélkül segítséget nyújtson a sebesült ukrán katonáknak. Az április 3-i gyermekvédelmi népszavazásról kérdésre úgy fogalmazott, „sohasem látott véleményegységet tükrözött”. A referendum érvénytelenül zárult.

A miniszter kommentálta Csányi Sándornak, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatójának a kijelentését, hogy nem jó a rezsicsökkentés. Gulyás Gergely jónak tartja a rezsicsökkentést, szerinte a polgárok többsége annyira még nem sikeres, hogy azt a véleményt alakíthassa ki, mint Csányi Sándor. Az árstopok intézménye bevált, ezért a kormány arra törekszik, hogy fenntartsa őket.

Több kérdést is kapott Gulyás Gergely az orosz állami gázvállalatról, a Gazpromról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: megbízható partnernek tartják a Gazpromot, amely ugyan Lengyelország felé leállította a gázszállítást, de Magyarország felé továbbra is teljesíti szerződéses kötelezettségeit, és Magyarország is eleget tesz fizetési kötelezettségének. A magyar gázellátás nincs veszélyben, jelentette ki a miniszter.

Május 31-én megszűnik a veszélyhelyzet, így az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma is. A kormány nem tart attól, hogy tömeges felmondások jönnének júniustól – szögezte le Gulyás Gergely.

Az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítését értékelve elmondta: az ellenzéknek el kell döntenie, hogy részt akarnak-e venni a munkában, alternatívát akarnak megjeleníteni, vagy a botránykeltésben érdekeltek. A kormánypártok természetesnek tartják azt, hogy ha valaki munkára jelentkezik, akkor dolgozni fog, ez a baloldalnál azonban nem így van. „Ha fizetést kap valaki, akkor azért érdemes lenne dolgozni” – jelentette ki a miniszter.

Gulyás megismételte: a május 16-i héten alakul meg az új kormány, az Országgyűlés alakuló ülésére pedig május 2-án, hétfőn kerül sor.

A Kormányinfóról szóló percről percre tudósításunkat ide kattintva olvashatja.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)