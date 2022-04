Beköszöntött a bolti nejlonzacskók nélküli új világ

Az Index megkérdezte a Tudatos Vásárlók Egyesületét, hogy a jövőben miféle eszközökkel felszerelkezve induljon vásárolni az, aki a szelíd kényszer hatására környezetbarát módon, mégis megfizethető áron szeretne vásárolni, miközben azt is szeretné, hogy a megvásárolt pékáruk ne száradjanak ki, a zöldségek, gyümölcsök pedig frissek maradjanak.

Gond lehet a pénztárnál

Léteznek kimondottan erre a célra szánt papírdobozok, vászonzacskók, érdemes ilyeneket beszerezni mindenkinek – kezdte a választ Haraszti Anikó, az egyesület munkatársa, majd rögtön hozzátette, hogy

a megváltozott helyzetben egyetlen valódi nehézséggel kell szembesülnie a vásárlónak, mégpedig azzal, hogy a saját maga által külön-külön lemért termékek vonalkódjával mit kezdjen, hogy a pénztárnál fizetni tudjon,

amikor mondjuk egy nagy vászonzacskóba ömlesztve tesz különböző gyümölcsöket, például almát, körtét, banánt, egy másikba pedig zöldségeket, krumplit, retket, uborkát, hagymát.

Haraszti Anikó éppen ezért azt javasolja, hogy inkább több kisebb újrahasznosítható, kimosható zacskóval menjünk vásárolni, mint egy-két naggyal. Sőt, a Tudatos Vásárlók Egyesülete a saját műanyag tárolódobozok, szatyrok használatát sem ellenzi, ugyanis azt mondják, hogy azok hiába nem környezetbarát alkalmatosságok, de aki olyat vásárolt, vélhetően többször felhasználja majd, nem vágja rögtön a szemétbe, illetve amikor végül arra sor kerül, a sárga színű szelektív műanyaggyűjtő kukába dobja majd.

A földkerekség legszennyezőbb holmija A Magyarországon 24 áruházat üzemeltető Auchan volt az első kiskereskedelmi üzletlánc, amely bejelentette, hogy 2022. április 19-től kivezeti a korábban a zöldségek, gyümölcsök és pékáruk csomagolására biztosított egyszer használatos műanyag zacskókat az egységeiből. A gurigáról letéphető zacskók ugyanis a Föld legszennyezőbb anyagai közé tartoznak, hiszen néhány órás használatuk után a természetbe kerülve 200 év alatt bomlanak le, újrahasznosításuk pedig korlátozott, legfeljebb 30 százalékos. Az áruházlánc üzleteiben immár csak a műanyag zacskók környezetbarát alternatíváit lehet megtalálni, darabonként 10 forintos áron. „A zöldséget és gyümölcsöt környezetbarát zacskóban, hat termék tárolására is alkalmas zöldség-gyümölcs táskában, illetve mosható, praktikusan összetekerhető ReTasakokban vihetjük haza. A péksüteményekhez pedig biopamut zsákokat használhatunk, amelyek otthoni tárolásra is alkalmasak. Ezeket szintén ki lehet mosni, és egy következő alkalommal újra fel lehet használni a vásárlásnál. A textilzsákon kívül egyszer használatos, ám teljes egészében újrahasznosítható, illetve lebomló, 100 százalékban papírból készült zacskóba is tehetjük a pékárut” – írta közleményében az üzletlánc.

A lebomló zacskó sem bomlik le

De vigyázat, az üzletekben pénzért, jellemzően tíz forintért kapható, lebomlónak mondott, nyúlós, ragacsos tapintású nejlonzacskók háztartási körülmények között éppúgy nem fognak lebomlani, mint a hagyományos műanyag tasakok – figyelmeztet Haraszti Anikó.

Vagyis hiábavaló kísérletbe kezd, aki kiteszi a konyhapultra, naponta lefotózza, és várja, hogy mikor, milyen átalakulásokkal enyészik el.

A legtöbb lebomlóként árusított termék vagy mikroműanyagokra bomlik idővel, vagy pedig kizárólag ipari komposztálási körülmények között tudják lebomlasztani, tehát még ha a saját kerti komposztálónkba dobjuk, akkor sem történik meg a bomlás

– fogalmaz a Tudatos Vásárlók Egyesülete munkatársa, hangsúlyozva, hogy éppen ezért a lebomlónak mondott zacskókkal kapcsolatos kommunikációt nem tartja igazán etikusnak, és már csak ezért is inkább a tartós tárolóeszközök használatát szorgalmazza.

Gondolatok a kenyérfélék frissességéről

Sokan esküsznek arra, hogy a pékáru papírzacskóban, vászonzsákban is tárolható,

mások azonban azt állítják, hogy a zsömlék, kiflik, kenyerek így hamarabb kiszáradnak, mint nejlonzacskóban.

Itt azonban nem a kiszáradásról érdemes beszélni, hanem az állagmegőrzésről – mondja Haraszti Anikó. Vagyis arról, hogy egy fehér lisztből készült ropogós pékáru nejlonzacskóban is nagyon hamar elveszíti az állagát, méghozzá olyan módon, hogy bepállik, és a ropogóssága tűnik el. Lehet, hogy a puhasága megmarad, teszi hozzá, de éppen ezt a legkönnyebb visszavarázsolni egy egyszerű trükkel: vízzel meglocsolva, néhány percig sütőben melegítve.

Éljen a nejlonzacskó nélküli vásárlás!

Miközben a bevezetőben említett áruházlánc nejlonzacskókra vonatkozó intézkedését sok vásárló radikálisnak tartotta, és egy alkalmazott elmondása szerint többen a bevezetés előtti napokban gurigaszámra hordták ki a hipermarketből a régi hagyományos tasakokat, hogy bespájzoljanak belőlük, a Tudatos Vásárlók Egyesületének erről gyökeresen más a véleménye.

Mi feltétlenül támogatjuk azt, ami történt, és érdeklődéssel figyeljük, hogy az áruházlánc fent is tudja-e tartani az új módszert, illetve támogatjuk a fogyasztókat abban, hogy némi odafigyeléssel tegyenek a környezetükért, illetve csökkentsék az ökológiai lábnyomukat

– mondta az Indexnek Haraszti Anikó, aki arra is emlékeztetett, hogy a nejlonzacskók kivezetéséről már korábban is volt kommunikáció, vagyis a bevezetett intézkedés senkit nem érhetett váratlanul, ráadásul az alternatív zacskókínálat is rendelkezésre áll az üzletekben, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy valójában a korábbi nejlonzacskók sem voltak ingyenesek, azoknak a költségét a társadalom fizette meg azzal, hogy a csomagolási hulladékok a néhány óráig tartó személyes vásárlói kényelemért cserébe tönkretették a Föld ökológiai egyensúlyát.

(Borítókép: Egy nő műanyag zacskóba csomagolja bevásárlásait egy szupermarketben 2018. november 7-én. Fotó: Martin BUREAU / AFP)

