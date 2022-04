Az önbíráskodók nem bíznak a gyors és hatékony igazságszolgáltatásban

A rengeteg pénzbehajtási ügy miatt a rendszerváltozás után drasztikusan szigorították az önbíráskodás büntetési tételét: így ma alapesetben akár öt évig terjedő börtönt is kiszabhat a bíróság. Az önbíráskodók legtöbbször azért próbálnak önhatalmúlag érvényt szerezni jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igényüknek, mert nem bíznak a gyors és hatékony igazságszolgáltatásban. Mint minden szabály alól, itt is akad azért kivétel: a birtokos a birtoka ellen irányuló támadást önhatalommal is elháríthatja.

A Kiskunhalasi Járásbíróság nemrégiben hozott ítéletében önbíráskodás, magánlaksértés és testi sértés miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte azt a mélykúti nőt és élettársát, akik meglátogatták az asszony volt férjét, hogy házassági vagyonmegosztás címén pár ingóságot vegyenek magukhoz. A vizitből perpatvar kerekedett, a felek egymásnak ugrottak, még rendőri intézkedésre is szükség volt.

A Büntető törvénykönyv (Btk.) 368. §-a szerint önbíráskodást követ el az a személy, aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön. Az önbíráskodás lényege abban ragadható meg, hogy a bűncselekmény elkövetője – bár vagyoni jellegű követelése jogi úton is érvényesíthető lenne – meg nem engedett eszközökkel szerez érvényt igényének. Még súlyosabb az önbíráskodás megítélése, ha

fegyveresen,

felfegyverkezve,

csoportosan,

védekezésre képtelen személy sérelmére követik el.

Ellenben nem valósul meg bűncselekmény, ha az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása az igény érvényesítésének megengedett eszköze.

Jogos önhatalom

Gyorsan tisztázzuk is, mikor megengedett erőszak vagy fenyegetés alkalmazása a vagyoni igény érvényesítéséhez:

a birtokvédelem körében lehetséges a jogos önhatalom.

Egyébként a birtokháborítással szemben három eszköz is rendelkezésünkre áll:

a jogos önhatalom,

a jegyző előtti igényérvényesítés és

a birtokper.

A jogos önhatalom azt jelenti, hogy a birtokos a birtoka ellen irányuló támadást – de csak szigorúan a birtok megvédéséhez szükséges mértékben – önhatalommal is elháríthatja. A támadás elhárítása akár erőszakkal is történhet, de – és ezt mindenképpen hangsúlyozni kell – csak arányos, a birtok megvédéséhez szükséges mértékben. Az erőszakos birtokvédelem ugyanis nem lehet megtorlásjellegű, nem lehet például üldözni és közben bántalmazni is a támadót, és természetesen nem okozhatunk aránytalanul nagyobb kárt sem. Nem lehet jogos önhatalommal fellépni a rendeltetésszerű használatot akadályozó magatartással szemben sem, így például – bármennyire is irritáló – nem lehet felpofozni a hangoskodó szomszédot.

A bírósági gyakorlat szerint az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalommal csak akkor lehet fellépni, ha a más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná. A Kúria a közelmúltban azt is kimondta, hogy tévedés miatt annak a személynek a cselekménye sem büntethető, akit birtokától a helyszínre más okból érkező rendőrjárőrt megtévesztve rendőri közreműködéssel, de jogszerűtlenül fosztottak meg, és így elvett birtokának visszaszerzése érdekében jóhiszeműen erőszakot alkalmaz.

Finkey Ferenc büntetőjogász, az egykori koronaügyész 1909-ben ezt írta:

A jogtalanságot, jogsértéseket az államhatalom feladata és kötelessége megakadályozni, ha pedig megtörténtek, utólag kiegyenlíteni, s így az ember tulajdonképpen önbíráskodást követ el, midőn maga veri vissza a jogtalan támadást; de az is kétségtelen, hogy az állam a maga védelmi eszközeivel (hatóságaival) nem lehet mindig és mindenütt jelen, meg kell tehát engednie, hogy az egyén maga védhesse meg magát a rendkívüli és világosan jogtalan támadások ellen, mert enélkül számtalan esetben nem lehetne megakadályozni a jogsértéseket.

Egy polcon a zsarolással

Érdekesség, hogy hazánkban sokáig nem büntették külön az önbíráskodást, ugyanis az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetőit zsarolás címszó alatt vonták felelősségre. Aztán 1948-tól jogtalan önbíráskodás elnevezéssel vált önálló deliktummá. A két cselekmény között lényegi különbség, hogy

míg a zsaroló cselekedete jogtalan vagyoni haszonszerzésre irányul, ez a célzat az önbíráskodónál teljességgel hiányzik.

Sajátos statisztikai görbét írt le az elmúlt évtizedekben az önbíráskodások gyakorisága. Míg a rendszerváltozás hajnalán évente százötven-kétszáz esetben vették honfitársaink saját kezükbe jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igényeik önhatalmú rendezését, addig a kilencvenes évek végére ez a szám már ezer fölé emelkedett.

A pénzbehajtási ügyek elburjánzása miatt a kilencvenes évek derekától drasztikusan szigorodott az önbíráskodás büntetése: a jogalkotó nem kevesebb mint ötszörösére – öt évig terjedő szabadságvesztésre – emelte az alapeset büntetési tételét! Ezzel a cselekmény büntetőjogi megítélése a zsarolással került egy polcra.

Napjainkra egyébként beállt az önbíráskodások gyakorisága, hiszen 2020-ban 216, 2021-ben 212 ilyen bűncselekményt regisztráltak a bűnügyi statisztikában.

Előzetes nézeteltérések

Nagy László Tibor kriminológus Az önbíráskodás kriminológiai kérdéseiről című tanulmánya szerint a cselekmény hátterében legtöbbször a gyors és hatékony igazságszolgáltatásban való bizalom hiánya érzékelhető. Az elkövetők jellemzően alacsony iskolázottságú, nehéz anyagi helyzetű személyek. A kutatás szerint a legtöbb önbíráskodás nyáron történik, míg a legkevesebb télen. Az is érdekesség, hogy a hét napjai szerint szerdán voltak a legaktívabbak az önbíráskodók, és a legkevésbé vasárnap. De azt is vizsgálták, hogy milyen előzetes nézeteltérés járult hozzá az elkövető felindulásához. Íme a leggyakoribb motívumok:

pénztartozás megszerzése, ellopott dolog visszaszerzése, ingó adásvétellel kapcsolatos vita, munkadíj követelése, közösen kezelt pénz miatti vita, leltárhiány, hagyatéki vita, bérletidíj-tartozás, játékból, fogadásból származó igény, sértettnél hagyott vagyontárgy megszerzése.

(Borítókép: Index)