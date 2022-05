Nem lesz kellemes, sárgába borul az ország

Vasárnap még elszórtan fordul elő záporeső és zivatar, ezt követően viszont egyre csapadékosabb napok következnek. Szerdán már mindenhol számíthatunk záporesőre. Hétfőre, keddre és szerdára is figyelmeztetéseket adtak ki az ország nagy részére.

Vasárnap az ország nagy részén több órára kisüt a nap, de fátyolfelhőkre és főleg a Dunántúlon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre is számíthatunk. Elszórtan előfordul záporeső, zivatar, legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A zivatarok miatt vasárnap 15 megyében adtak ki figyelmeztetést, ezalól kivételt csak az észak-keleti megyék képeznek.

Napközben nagyobb számban a Dunántúl nyugati, délnyugati területein alakulhatnak ki zivatarok, valamint kisebb számban és eséllyel az ország déli és középső tájain is kísérheti dörgés, villámlás a záporokat.

Éjszakára megszűnnek, majd hétfőn a déli óráktól nagyobb számban az ország északi felén ismét kialakulhatnak zivatarok. Éjjel szakadozott fátyolfelhőzet lesz felettünk, emellett gomolyfelhőkre is számíthatunk. Helyenként zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat.

Fátyolfelhők, gomolyfelhők és zivatarok a hét elején

Hétfőn több-kevesebb napsütés mellett fátyolfelhőkre és sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Szórványosan valószínű zápor, zivatar, kisebb eséllyel a déli megyékben. A keleti, északkeleti szelet helyenként élénk, zivatar térségében átmenetileg erős széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

A zivatarok miatt 13 megyére adtak ki figyelmeztetést, a déli megyékben nem várható csapadék.

Kedden erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható, fátyolfelhők is lesznek az égen. Szórványosan kialakulhat zápor, zivatar. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok térségében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között valószínű. 14 megyében lesz figyelmeztetés zivatarok miatt ezen a napon.

Szerdán országszerte esőzések várhatók

Szerdán is erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható, emellett fátyolfelhők is lesznek az égen. Több helyen számíthatunk záporesőre, zivatarra. A délies szél jobbára mérsékelt marad, de a zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 5 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.

Az ország összes megyéjére figyelmeztetést adnak ki a várható zivatarok miatt.