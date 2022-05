Szijjártó Péter bejelentette: visszahelyezik Kijevbe a magyar nagykövetséget

A tárcavezető elmondta, úgy döntöttek, az ideiglenesen Kijevből Lvivbe költöztetett nagykövetséget visszaköltöztetik Kijevbe. Hozzáttette, a biztonsági körülmények ehhez adottak.

A működés ott ésszerű, hiszen így tudunk kapcsolatot tartani az ukrán kormányzati szervekkel és hogy ha a magyar, vagy más EU-s állampolgárok Kijevben bajba kerülnek, vagy bármilyen segítségre szükségük van, így tudunk a helyszínen segíteni

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A külügyminiszter elmondta, a hétvégén bonyolították le a visszaköltözés fizikai részét, így mostantól újra Kijevben működik a magyar nagykövetség.





Szijjártó Péter március elején jelentette be, hogy a folyamatosan romló biztonsági helyzet miatt a magyar kormány ideiglenesen a nyugat-ukrajnai Lvivbe helyzeti át a kijevi nagykövetségét. A tárcavezető akkor azt is elmondta, hogy a nagykövetség Lviben csökkentett létszámmal fog működni. Később arról szóltak a hírek, hogy Lviv mellett is hajtottak végre támadásokat az orosz–ukrán fronton. Szijjártó Péter ennek ellenére azt mondta, a magyar nagykövetség továbbra is ott marad és működik tovább, hogy segíteni tudjanak az Ukrajnában élő magyaroknak.

(Borítókép: Szijjátó Péter 2022. március 28-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)