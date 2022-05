400 embert épít le a Tungsram Újpesten, válságtanácskozás volt a városházán

Országos szinten 1600, az újpesti telephelyén pedig mintegy 400 munkavállalójától válik meg a Tungsram a világítótestek gazdaságtalan gyártása miatt. Ez utóbbi helyszín dolgozóinak jövőjéről egyeztetett kedden Déri Tibor polgármester a cég elnök-vezérigazgatójával, Jörg Bauerrel és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettessel.

Amint arról az Indexnek adott interjúban a vállalatvezető is beszámolt, a pandémia, a globális ellátási nehézségek és az ukrajnai háború együttese megoldhatatlan feladat elé állította a cégcsoportot, ezért azonnali kormányzati segítségnyújtásra számítanak.

Az újpesti városházán a keddi egyeztetésen az elbocsátás indokai között első helyen a LED- és halogén lámpák piacát érintő olcsó kínai konkurenciát említették.

Déri Tibor polgármester lapunknak elmondta: most azt vizsgálták, hogy miként tudnának az elbocsátásra váró, jellemzően fizikai dolgozóknak az egzisztenciális krízisben segítséget nyújtani. A városvezető elsőként azt kérte a cég vezetésétől, hogy a munkavállalók, munkaidőben, a bérük csökkentése nélkül vehessenek részt munkaerőpiaci átképzésben – erre ígéretet is kapott. Elhangzott, hogy az újpesti városgondnokságnál 20 munkahely áll rendelkezésre, de újpesti telephelyű cégektől is számos felajánlás érkezett.

Nagyrészt olyan dolgozókról van szó, akik szinte az egész életüket a Tungsramnál töltötték, 20-30 éve vannak a pályán, de eddig még nem írtak önéletrajzot, nem tudják, hogy hogyan kell egy állásinterjún viselkedni, mit kell mondani

– mondta Déri, hozzátéve: ebben a Budapest Nonprofit Kft. tud és fog is nekik segíteni.

Kiss Ambrus jelezte: a főváros mind a 400 munkavállaló számára – átképzés után – munkalehetőséget tud biztosítani saját cégeinél.

Nagy István, az újpesti önkormányzat Fidesz-frakciójának vezetője szerint a polgármester szereptévesztésben van, mert nincs hatásköre, szemben például a fővárosi kormányhivatal munkaügyi központjával. Véleménye szerint ebben a helyzetben a helyi önkormányzat legfeljebb méltányosságot gyakorolhat a cég adófizetését érintően, a Tungsram ugyanis 400 millió forint éves építmény- és telekadót fizet be (hátralékára például részletfizetési kedvezményt adhatna). Nagy István azt is felvetette, hogy a kerület adjon egyszeri vagy kiegészítő juttatást addig, amíg el nem tudnak helyezkedni az elbocsátottak.

A politikus úgy tudja egyébként, hogy a csoportos leépítést még nem jelentették be az újpesti munkaügyi központban.

(Borítókép: Bruzák Noémi / MTI)