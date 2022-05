Erős Antónia: Ha az esküvődre meghívod a sajtót, a válópereden is ott lesznek

Az RTL Klub híradósa annak idején ajánlatot kapott a TV2-től, amit már akkor is határozottan visszautasított. Erős Antónia szerint a mai TV2-ről beszélni sem érdemes.

Ha az esküvődre meghívod a sajtót, akkor a valópereden is ott lesznek – vallja Erős Antónia, az RTL Klub híradósa, aki éppen ezért ma már tudatosan meghúzza a határokat, hogy mit mutat meg a nyilvánosság előtt magából, a családi életéből vagy akár a munkája kulisszatitkaiból.

A csatorna arca, aki jövőre ünnepli munkaviszonyának 25 éves fennállását a népszerű kereskedelmi csatornával, most mégis elárult néhány titkot Kadarkai Endre Szavakon túl című, Klubrádión futó beszélgetős műsorában a magánéletéről és a szakmájáról.

Az interjúból többek között kiderült, hogy ha ma nem tévézne,

nagy eséllyel egy szigetvári általános iskolában tanítana Erős Antónia,

aki egy véletlennek köszönhetően kezdett el fiatalon tévézni a kaposvári televízióban. A férjét is akkoriban ismerte meg, aki a pécsi televíziónál dolgozott.

A Barátok közt szerepe

Vidéki lányként anno nagy dilemma volt számára, hogy felköltözzenek-e Budapestre, pláne azok után, hogy Erős Antónia és férje szerettek Pécsett élni és dolgozni.

Mint az ismert híradós mondja, ő sosem kopogtatott az RTL Klubnál: a csatorna ment utána, és tett neki ajánlatot.

Ma már szinte médiatörténeti számba megy, hogy az RTL Klub Híradója 1997 őszén indult, ehhez a csapathoz csaplakozott az elsők között Erős Antónia, aki a tévéhez igazolásakor megemlítette a feletteseinek: jó lenne, ha a férjével nem is egy műsorban, ám ugyanannál a televíziónál dolgozhatna.

Majd 1998-ban, szintén ősszel hódító útjára indult a magyar televíziózás egyik legnézettebb műsora, a több mint tízezer epizódot és több mint húsz évadot megélt Barátok közt, amelyben Erős Antónia férje egyike volt azoknak a szakembereknek, akik felépítették a sorozatot.

Kedves, baráti beszélgetés volt csak

A kezdeti időszakban többen is megpróbálták elcsábítani az RTL Klubtól Erős Antóniát, aki számára a hűség mindig is többet ért, mint a háromszor annyi fizetés. A híradós elmondása alapján az utóbbi 25 évben mindig is nagyon korrekt és kiszámítható volt az együttműködése az RTL-lel.

Volt példa arra is, hogy a TV2 is próbálkozott Erős Antóniánál, ám az ügy nem jutott el semeddig, legfeljebb kedves, baráti beszélgetésig, mivel az RTL Klub arca hamar jelezte a konkurens csatornának, hogy nem tudnak leülni tárgyalni. Így valójában nem történt ajánlattétel sem.

A TV2 Erős Antónia szerint ma pláne nem tudna mit ajánlani, mert az RTL Klub híradósa szerint a mostani TV2-ről beszélni sem érdemes.

(Borítókép: Erős Antónia televíziós műsorvezető egy sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2021. augusztus 10-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)