Fegyverszünetet kötött Lázár János és Márki-Zay Péter

Fegyverszünetet kötött Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere és Lázár János a térség országgyűlési képviselője – jelentette be a két politikus a megbeszélésüket követő sajtótájékoztatón, amelyet Facebook-on közvetítettek.

Márki-Zay Péter konstruktívnak nevezte a munkamegbeszélést, ami után elmondta, néhány konkrét témáról is megállapodtak, így az ipari park fejlesztésében, a kerékpárút hálózat bővítésében és az iskolák energetikai korszerűsítésében. Abban is megállapodtak, hogy a város továbbra is támogatni fogja a kórházat.

A polgármester hozzátette: ezentúl rendszeresen fognak találkozni, és abban bízik, hogy a békés együttműködésük példa lesz az egész országnak.

Lázár János szerint szintén előremutató volt a megbeszélés. A Fidesz képviselője elismerte, hogy valóban feszült volt a kapcsolat az elmúlt négy évben, de hangsúlyozta, most békét tudtak kötni.

Azt mondta, számára minden körülmények között Hódmezővásárhely az első, és ugyan vannak vitáik, de a személyes sértettségeket háttérbe kell szorítani a közös munkához.

A nagyvonalúság nem jellemző a magyar politikában, és nem volt az az elmúlt harminc évben, de szeretné, hogy ezentúl nagyvonalú legyen a politika – hangsúlyozta Lázár János.

Márki-Zay Péter újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, a választások óta nem beszélt Gyurcsány Ferenccel, és úgy érzékelte, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke nem is szeretne vele beszélni, ahogyan ő sem vele. Lázár János viccesen megjegyezte

Én sem.

Lázár János a választás után pár héttel hívta megbeszélésre Márki-Zay Pétert, aki elfogadta a meghívást.