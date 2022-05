Olyat előzött egy autós az 1-esen, amit még a Formula–1-ben is megirigyelnének

Még április 30-án, az 1-es úton történt az az előzés, amit az egyik autó fedélzeti kamerája is rögzített. Ezen először az látható, hogy egy nagyobb méretű fehér autó mintegy 90 kilométer per órával haladva megelőzi a képsorokat megörökítő jármű sofőrjét.

A Budapesti Autósok oldalán is megjelent videó szerint az eset Biatorbágy felé történt. Az olvasó által megosztott mozgóképen látszik, hogy az autós egy pihenő melletti résznél más járműveket is utolért, akik 60 kilométer per órára fékeztek vissza emiatt.

A fehér kocsiban ülő sofőr azonban ekkor kisorol a pihenőbe, és jobbról megelőzi az előtte szabályosan haladó járművezetőket.