Nem olyan könnyű az idei matekérettségi

Ahogy arról az Index is beszámolt reggel, kedden a matematikaírásbelikkel folytatódnak az érettségi vizsgák országszerte. Középszinten mintegy 69 ezren, emelt szinten pedig több mint ötezren vizsgáznak a tantárgyból. Nézzük a feladatokat!

A matekból középszinten vizsgázók két feladatsort kapnak: az első 10–12 feladatot tartalmaz, ezek megválaszolásához alapfogalmakat, definíciókat, egyszerű összefüggéseket kell ismerniük.

Nem könnyebb a tavalyinál

Ebben a feladatlapban előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó vagy egyszerű feleletválasztós feladat is, de a feladatok többsége nyílt végű. Az első feladatlap megoldására 45 percet kaptak a diákok, ha letelik az idő, a felügyelő tanárok összeszedik a lapokat, majd indul a vizsga második része.



Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár szerint idén több olyan feladat is van, amelyben a diákoknak több kérdésre is válaszolniuk kell.

Idén nem a megoldás menetére lehet részpontokat kapni, hanem konkrét részkérdések vannak. Ezenfelül sok olyan feladat is bekerült az első tesztbe, ahol – vagy készen kapott, vagy megrajzolandó – ábrákkal kell dolgozniuk az érettségizőknek. Illetve van valószínűségszámítás és kombinatorika is a feladatsorban, ez pedig nem minden diák kedvence

– mondta. A matektanár szerint az előző évekhez képest nem olyan könnyű a feladatsor.





Két részből áll a vizsga második része

Az új autók értékcsökkenéséről, iskolai fiú-lány arányokról, szőlőtermesztésről is kaptak szöveges feladatot a matekból középszinten érettségizők a vizsga második részében. Az Eduline írása szerint a feladatok megoldásához szükségük lesz a térgeometriai tudásukra, foglalkozniuk kell halmazokkal, és jó néhány statisztikai fogalmat is ismerniük kell.

A második vizsgarész megoldására 135 perc áll rendelkezésre, az időt szabadon oszthatják be a vizsgázók.

Ez a rész ugyanis további két részből áll. Az „A” részben három, egyenként 9–14 pontos feladatot kell megoldani, ezek több részkérdésből állnak.

A II., „B” rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, amelyből kettőt kell választani és megoldani – az értékeléskor csak ezt a két feladatot veszik figyelembe. Ezek összetett feladatok, általában több témakört is érintenek és több részkérdésből állnak.

A vizsgakövetelmények egyébként meghatározzák a különböző témakörökhöz kapcsolódó feladatok arányát. A teljes feladatsor nagyjából 25 százaléka foglalkozik a geometriával, a koordinátageometriával, a trigonometriával, ugyanennyi feladat az algebrával, számelmélettel. A gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok témakörhöz tartozik a kérdések 20 százaléka. A feladatok 15 százalékának megoldásához a függvényeket, az analízis elemeit kell használni, újabb 15 százalékhoz pedig a valószínűségszámítást, a statisztikát.

(Borítókép: Érettségizők 2022. május 2-án. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)