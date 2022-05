Donáth Anna pajzsot emelne Putyin ellen

Donáth Anna a közösségi oldalán kifejtette: unalomig ismert közhely, hogy az Európai Unió túl lassú, túl bürokratikus, döntésképtelen, gyenge.

De, ha volt is alapja a vádaknak, az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdetén Európa megmutatta, milyen az, amikor félreteszi a lassú bürokráciát és nagyhatalommá lép elő

– fogalmazott az ellenzéki politikus. Úgy véli, a nagyhatalmi erő felmutatása most azért fontos, mert egy egységes, orosz befolyástól megszabaduló Európától ma legalább annyira tart Putyin, mint a NATO-tól.

De eljött az ideje annak is, hogy az eddig Putyin játszóterének tekintett kibertérben is egységes nagyhatalomként viselkedjünk. Ezért most közösen kell felépítenünk egy digitális pajzsot Európa köré, ráadásul minél gyorsabban