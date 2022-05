Garázdasággal vádolják a Momentum sajtótájékoztatóján pofozkodó férfit

2021. október 11-én délután az egyik párt a II. kerület, Széll Kálmán térnél sajtótájékoztatót tartott. A vádlott a sajtótájékoztatót többször is kiabálással, illetve hangos szidalmazással zavarta meg. Amikor a párt egyik elnökségi tagja felszólította, hogy ne zavarja a rendezvényt, a vádlott válaszul megpróbálta megütni a politikust, aki azonban maga elé emelte a karját, ezzel az ütést elhárította. Ezt látva, a párt sajtóreferense is felszólította a vádlottat, hogy fejezze be ezt a viselkedést, amire a vádlott tenyérrel megütötte őt. Később a vádlott – továbbra is szitkozódva – még felrúgott egy mikrofonállványt is, majd ezután kis időre elhagyta a helyszínt. Amikor befejeződött a sajtótájékoztató, a vádlott visszament a rendezvény helyszínére, és a párt elnöki tisztségéről leköszöntő politikust arcon ütötte