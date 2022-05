Hadházy Ákos letenné az esküt, csak még nem kapott időpontot

A Momentum színeiben a parlamentbe jutott képviselő – aki már nem a párt frakciójának a tagja – Kisvaszaron mondott el egy alternatív esküt, ezután a Kossuth téren tartott „fogadóórát”, ahol elmondta, hogy a parlamentben is szándékában áll letenni a képviselői esküt. Bár az Országgyűlés megalakulásakor jelen lévő Jobbikot, MSZP-t és az LMP-t kollaboránsoknak nevezte.

Hadházy Ákos az egyetlen képviselő, aki hétfőn nem tette le a mandátum gyakorlásához szükséges hivatali esküt a parlamentben. Egészen addig, amíg ezt nem teszi meg, nem használhatja képviselői jogosítványait és fizetést sem kap.

Az ATV kérdésére elmondta, hogy jelezte szándékát a házvezetésnek, csak eddig nem kapott időpontot.

Négy évvel korábban is ő volt az egyedüli politikus, aki bojkottálta az Országgyűlés megalakuló napját, amit egy hónappal később tett meg, ezután részt vehetett a parlamenti munkában, ahova akkor az LMP tagjaként jutott be, most Zugló egyéni országgyűlési képviselőjeként. Emiatt jelenleg a választókerületet egészen addig nem képviseli senki, amíg le nem teszi az esküt megválasztott jelöltjük.