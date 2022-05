Hétfőtől már hétköznaponként is alacsonypadlós villamos közeledik a 14-es vonalon

Hétfőtől már hétköznap is két CAF-villamos közlekedik a 14-es vonalon – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A társaság azt írta: a visszajelzések alapján az angyalföldi és az újpesti utazók is kedvelik az alacsonypadlós, klimatizált, kamerával felszerelt és energiahatékony szerelvényeket. Az alacsony padlószintnek köszönhetően a babakocsival, illetve nagyobb csomaggal közlekedők, valamint a mozgásukban korlátozottak is könnyebben szállnak fel a járművekre, a légkondicionált utastérben pedig komfortosabbá vált az utazás kánikulában is.

A csendes járművek miatt csökkent a környék zajterhelése is – fűzték hozzá.

Az alacsonypadlós járművek indulási időpontjai a megállókban, illetve a bkk.hu weboldalon érhetők el, illetve a BudapestGO alkalmazásban lehet rákeresni.

A közleményben kitértek arra, hogy Budapesten az 1-es, a 3-as, a 4-es, a 6-os, a 14-es, a 17-es, a 19-es, a 42-es és a 69-es villamos vonalán már több mint száz alacsonypadlós villamos közlekedik.

A BKK – mint kiemelték – elkötelezett a fejlesztések mellett: ha az anyagi források lehetővé teszik, újabb modern járművekkel bővülhet a budapesti alacsonypadlós villamosok flottája.