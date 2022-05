Úgy tűnik, nem lesz klíma az M3-as metrókon

A fővárosi M3-as metróvonalon közlekedő kocsikat 2016-ban 69 milliárd forintért felújítás helyett újragyártotta az orosz Metrovagonmas. A Népszava emlékeztet, hogy az akkor még Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat takarékossági okokból nem kért klímát a kocsikba, azonban Karácsony Gergely főpolgármester még jelöltként tett ígéretet a kocsik utólagos klimatizálására.

Kiderült azonban, hogy ehhez a változtatáshoz az orosz gyártó hozzájárulására lenne szükség, mivel enélkül elvész a garancia. Ennek jelentősége mostanra csökkent, mivel a szerelvényekre adott az általános jótállás már lejárt, a szállítói szerződésnek ma már csak a kocsiszekrényekre vonatkozó garanciális része él.

Az ukrán háború miatt azonban ezeket a garanciális munkákat is felfüggesztette az orosz cég – írja a lap, hozzátéve, hogy aligha folytatják a teljesítést, ha a BKV lehívja az összes bankgaranciát. A cég azonban megkezdte a lehívást.

Az a lehetőség is felmerült, hogy a klimatizálást a gyártó ellen indított perben követelt kötbérből fedezik, azonban a per is elakadt, nyomást pedig nem gyakorol a magyar kormány a Metrowagonmasra.

Egyedüli megoldásként a hitelfelvétel maradt, azonban az ehhez szükséges hitel lehívásához a kormány jóváhagyása is szükséges. Ráadásul a BKV így is felvesz 10 milliárd forint folyószámla hitelt működésre.