Nagyon keres valakit a Katasztrófavédelem, aki már nem kisfiú

Közösségi oldalukon azt írták, kíváncsiak rá, hogy mi történt vele az elmúlt 21 évben. Egy kommentelő úgy gondolta, valószínűleg őt lehet látni a képen, a nővére pedig egy újságcikket is megmutatott, ami ezt bizonyítja – számolt be róla az RTL Híradó.

Szevasz, fiú!

– így kezdődik a Facebook-bejegyzés, amelynek nem titkolt célja, hogy megtalálják a ma már 30 év körüli férfit.

A bejegyzés alatt hamar megjelent egy kommentelő, aki úgy gondolta, hogy őt keresik. Ami legjobban megmaradt az emlékezetében, az a „csúnya, lila nadrágja" volt gyerekkorából, ami a fotón is látható. A férfi nővére is azt valószínűsítette, hogy az öccse van képen, amit egy korabeli fotóval is alátámasztott.





