Molnár Zsolt: Az MSZP lehet a 2020-as évek Škodája

„Az MSZP lehet a 2020-as évek Škodája, amelynek a brandje látszólag menthetetlen volt, most pedig egymást licitálják felül vezető politikusok, cégvezetők Európa-szerte a Škodáért” – mondta Molnár Zsolt az MSZP megújulási terveiről. Az ellenzéki összefogás választási veresége utáni politikáról szólva hangsúlyozta:

Ahol tét van, ott nagyon bízom benne, hogy megegyezünk abban, hogy nem nyolc párt indul a Fidesz jelöltjével szemben, mert akkor kár is erre egyetlen óra munkát is fordítani. De tartalmi értelemben, hogy egymáshoz igazodjunk, és mindent közösen csináljunk, és azt a látszatot keltsük, hogy egységesen működik valami, ez véget ért.

Molnár Zsolt szerint ezt nemcsak a szocialista párt gondolja így, hanem a pártok döntő többsége is. A politikus arról is beszélt, hogy az ellenzék jövőbeni megítélése nagyban múlik Karácsony Gergely munkáján.

Kibeszélő Molnár Zsolt

Molnár Zsolt kifejtette: „Karácsony Gergelyen a világ szeme”, neki kell olyan markáns politikát bemutatnia, ami vonzóvá teszi az ellenzéket, nemcsak Budapesten, de az országban is. Ha azonban ez nem sikerül, akkor sokkal nehezebb helyzetben lesz nemcsak Karácsony Gergely, hanem az egész ellenzék is.

Az MSZP őszi tisztújítására készülve Molnár Zsolt arról beszélt: a helyes arányt kell megtalálni abban, hogy mennyire fogadókész a párt arra, hogy olyan vezetői is legyenek, akik még kevésbé beágyazottak. Azt is mondta: a társadalomnak azt kell üzenni, hogy nem tud változatlanul menni minden tovább, úgy, mintha mi sem történt volna. Ugyanakkor nem elég csak a párt szerkezetét megújítani, és nemcsak új arcokra van szükség, tartalmi változás is kell. A politikus szerint az MSZP nagyon sokat adott fel önmagából az elmúlt években azért, hogy besimuljon ebbe az összefogásba, aminek nem volt alternatívája.

