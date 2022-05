Nagyon elázunk, az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Vasárnap esti, az MTI-vel is közölt veszélyjelzésükben azt írták: hétfő délután és este az ország bármely területén zápor, zivatar alakulhat ki.

A legintenzívebb zivatarokra az ország középső területein, illetve a Dunántúl keleti felén, a Dunántúli-középhegységben lehet számítani.

Ezeken a területeken néhol 20-30 milliméternyi csapadék is hullhat, valamint jégeső és viharos széllökések is előfordulhatnak. Estére azonban észak-északkelet felől csökken a csapadékhajlam – írta az OMSZ. Az előrejelzés szerint hétfőn a leghidegebb órákban 7 és 13 Celsius-fok közötti hőmérséklet várható, délután pedig – a záporok-zivatarok mellett is – 21 és 27 Celsius-fok közti hőmérsékletre lehet számítani.

A meteorológiai szolgálat egy másik, középtávú előrejelzésében azt írta, hogy a következő napokban alapvetően melegebb időjárásra számíthatunk a hétfői esőzések után. Szerdán és csütörtökön már egyértelműen napsütéses idő várható, a maximumok akár 31 fok körül is alakulhatnak. Kevésbé jó hír, hogy utána pénteken egy hidegfront érkezik, helyenként záporokkal, zivatarokkal kísérve.

