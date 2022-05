Az alakuló ülés fotózásáról elkéső Lázár János ébresztőórát kapott Kocsis Mátétól

Az Országgyűlés május 2-i alakuló ülése előtt közös fotóra álltak össze a Fidesz–KDNP-pártszövetség képviselői a parlamentben. Egy hiányzó azonban akadt a képen: Lázár János, aki mint kiderült, elaludt, és lekéste a fotózást.

Négy évvel ezelőtt ugyanígy járt, 2018-ban szintén azért maradt le a közös tablóképről, mert elaludt.

Ezért is kaphatott most Kocsis Mátétól ébresztőórát, hogy legközelebb még véletlenül se maradjon le a közös fotózásról. Az ajándékot Lázár János is értékelhette, mert a saját Facebook-oldalán is megosztotta a Kocsis Mátéval készült közös fotóját.