Karácsony Gergely: Budapestnek konkrét tervei vannak a Helyreállítási Alap felhasználására

„Korrupció vádjával került börtönbe az a tisztségviselő, aki éppen a korrupció miatt visszatartott uniós forrásokkal foglalkozott” – reagált egy mai hírre Facebook-oldalán Karácsony Gergely, megjegyezve, hogy „megmosolyognánk a felső mondatot, ha nem hazánkról lenne szó, de sajnos az eset Magyarországon történt”.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a pénzügyminisztériumi tisztségviselőkön kívül a Miniszterelnökség egyik vezető beosztású munkatársa is gyanúsítottja lett a két minisztériumot érintő hivatali vesztegetési ügynek. A főosztályvezető kenőpénzekért intézte el, hogy az elutasított EU-s pályázatok felülvizsgálata kedvezőbben alakuljon. A vezető ráadásul azon az államtitkárságon dolgozott, ahol éppen a Helyreállítási Alap forrásaiért is felelt.

A több ezer milliárd forintos támogatást az Unió azért nem adja oda Magyarországnak, mert a kormány nem képes szavatolni a korrupciómentességet

– hangsúlyozta a főpolgármester, kiemelve, hogy „a válság egyre csak mélyül”, és az uniós segítség nélkül nem oldható meg.

A budapesti városvezetésnek konkrét tervei vannak a Helyreállítási Alap felhasználására, a BKV-járműpark cseréje, zöldítési programok, út- és bérlakás-felújítások, sok minden belefér ennyi pénzbe, amellyel élhetőbbé tehetjük a fővárost

– részletezte Karácsony Gergely, hozzátéve, hogy ehhez viszont „a kormánynak be kell tartania a jogállamisági normákat”.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index)