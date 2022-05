Bombariadó volt az egyik budapesti bevásárlóközpontban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási központját 2022. május 10-én 8 óra 10 perckor értesítették a bombafenyegetésről a XI. kerületi bevásárlóközpontból. A bevásárlóközpontban tartózkodóknak a tűzszerészeti átvizsgálás idejére el kellett hagyniuk az épületet – közölte lapunkkal a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt ismeretlen tettessel szemben indított ELJÁRÁsT.

Robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak, a bevásárlóközpont 10 óra 35 perckor kinyithatott.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, április végén több budapesti plázában is bombariadó volt. Állítólag a fenyegetőző személy üzenetében a magyar kormány oroszbarátságával indokolta meg azt, hogy miért helyezett el robbanószert az épületekben. Arról azonban nem tudni, hogy robbanószert végül bárhol is találtak volna.