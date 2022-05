Több kilométeres a kocsisor Csanádpalotánál

Az Útinform szerint a magyar–román határszakaszon, az M43-as autópályán, Csanádpalotánál a kilépésre váró kamionsor hossza meghaladta a három kilométert.

Felújítják a 13-as főutat az M1-es autópálya és Komárom között. A munkaterületeknél szakaszosan félpályás korlátozásra készüljenek, és hosszabb menetidővel kell számolni.

Az M0-s autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon, az 50-es és az 52-es kilométer között zajvédőfalat telepítenek. A forgalom sávelhúzással halad, illetve a Pécel–Rákoscsaba-csomópontban nem lehet felhajtani a 11-es főúti végcsomópont irányába. Kerülni a Nagytarcsa–Rákosliget-csomóponton keresztül lehet az M0-s autóútra.

Az M7-es autópályán, a magyar–horvát határon, Letenye határátkelő kilépő oldalán egy korábbi baleset során megrongálódott az útlevélvizsgálat célját szolgáló bódé is, amelyet elbontottak. Ezért a kilépő oldal forgalmi sávjait továbbra is zárva tartják, a járműveket a buszsávon keresztül engedik, ott történik az útlevélvizsgálat is.