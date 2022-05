A zuglói egyéni választókerület ellenzéki győztese, Hadházy Ákos volt a leghangosabb szószólója annak, hogy az ellenzéki pártok lépjenek ki a parlamenti „díszletellenzék” pozíciójából. A politikus az Index kérdésére április közepén kifejtette, javaslatai között szerepelt, hogy ne menjenek el a nyitóülésre, ne fogadjanak el fizetős bizottsági pozíciókat, és a parlamenti vitákban ne vagy csak korlátozott módon vegyenek részt.

A bojkott végül elmaradt, bár a Momentum, a Párbeszéd és a DK képviselői az eskütétel után kivonultak az alakuló ülésről, a Momentum pedig nem kért bizottsági elnöki, alelnöki pozíciókat.

A Momentum az utcára vinné a politizálást

A Momentumtól a kétharmados kormánytöbbség melletti ellenzéki parlamenti munka lehetőségeire vonatkozó kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy

az érdemi parlamenti munkát a Fidesz az elmúlt 12 évben szisztematikusan építi le, és a parlamenti ülések vitájának élét a kormánypárt sikeresen tompítja folyamatosan.

A Momentumnak az a célja, hogy a politizálást, a közügyekkel való foglalkozást a képviselőik segítségével az utcára vigyék és minden emberhez eljuttassák, ezért folytatják a „mozgalmi hozzáállást” az országos politikához, és a hangsúlyt igyekeznek a növekedésre, valamint a hálózatépítésre helyezni.

A Momentum az Országgyűlésben azokkal az ügyekkel akar kiemelten foglalkozni, amelyek a parlamenten kívül is politikájuk középpontjában álltak.

Ilyen ügyek az uniós pénzek felhasználása, a korrupció felszámolása, az oktatás és az egészségügy helyzete, vagy éppen a szociális és megélhetési válság kérdése

– közölte az ellenzéki párt.

Az MSZP minden eszközt kihasználna

A szocialisták úgy látják, hogy az ellenzéki képviselők tevékenységében alapvető változtatásokra van szükség.

Igaz tehát az, hogy az ellenzéki politizálást ki kell vinni a parlamentből, közelebb kell vinni az emberekhez. Fontos azonban, hogy az ellenzéki munkának azon, parlamenten belüli eszközei, amelyek legalább részben működnek, ne vesszenek el

– írta az MSZP az Index kérdésére. A párt szerint az ellenzék a választópolgárok képviseletéről nem mondhat le, ezt a védett, képviseleti tevékenységet pedig a kétharmados többséggel szemben is el kell látniuk, egyébként is erre kaptak felhatalmazást a választóktól. A szocialisták azt is kiemelték, hogy bár ritkán, de előfordul, hogy ez a tevékenység eredményes és a kormány politikája változik.

Az MSZP aláhúzta, hogy

a képviselők parlamenti jelenléte, parlamenti tisztség vállalása és frakcióalakítása lehetőséget biztosít a pártok számára, hogy országos szervezetet tartsanak fenn. Ez a szervezetrendszer az, amely a legkisebb falvakba is képes eljuttatni az ellenzék üzeneteit, amely megjeleníti a kormánytól eltérő véleményt.

Hozzátették, hogy ők mindig nagy hangsúlyt fektettek az országos szervezet fenntartására, erre tekintettel „a változásnak abban kell állnia, hogy a parlamenten kívüli hangokat felerősítse, hogy átvállalja az emberektől az ügyindítást és az eljáráskezdeményezést olyan esetekben, ahol a hatalom bosszúja miatt az emberek félnek maguk kiállni egy-egy konkrét ügy érdekében”.

Az MSZP szerint ezért minden esetben ki kell használni azokat az eszközöket, amelyek kizárólag a képviselőket illetik meg.

Amennyiben száz kérdésből vagy alkotmánybírósági beadványból egy eredményre vezet, már többet értünk el, mint ha ezeknek az eszközöknek az alkalmazásáról teljesen lemondtunk volna. A fentiek alapján a képviselői jogok ilyenfajta gyakorlása egyébként képes érdemi eredményhez vezetni

– olvasható a párt Indexnek küldött válaszában.

Az MSZP baloldali, zöld, szociáldemokrata programot képvisel, elmondásuk alapján a politikájukat három pillérre építik:

a szabadság, a jogbiztonság és a demokrácia visszaállítása Magyarországon;

az esélyegyenlőség, a szociális biztonság megteremtése és a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése;

a környezetünk kizsákmányolása elleni fellépés és a klímaigazságosság érvényre juttatása.

Azt is leszögezték, hogy „a Fidesz egy szűk elit érdekeit szolgáló önkényuralmi rendszere helyett mi demokratikus, szociálisan érzékeny és igazságos Magyarországban hiszünk”.

Az MSZP-ben ősszel tisztújítás lesz, a társelnöki tisztségért elindul Ujhelyi István európai parlamenti képviselő is, aki gyökeresen megújítaná a pártot, erről nemrégiben az Indexnek adott interjújában beszélt.

A Párbeszéd alulról építkezne

A Párbeszédtől az alábbi választ kaptuk:

A Párbeszéd elkötelezett a zöld-baloldali értékek hiteles képviselete mellett, és elsődleges feladatainak a helyi közösségek szervezését, az alulról építkező, mozgalmi politika megvalósítását, az elnyomott társadalmi csoportok képviseletét és egy rendszerkritikus program kidolgozását tartja.

Az LMP erélyesen adna hangot

Az LMP meggyőződése szerint a jelenlegi helyzetben legalább két dologra jó a parlamenti munka.

Egyrészt nyilvánosságot jelent, lehetőséget teremt olyan problémák megjelenítésére, amit a kormány el akar hallgatni. El fogjuk mondani, hogy elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Magyarország 12 év alatt odajutott, hogy már az állam a legrosszabb munkáltató, beszélni fogunk arról, hogy a gondoskodási válság milyen elviselhetetlen terheket jelent több millió embernek, és erélyesen hangot fogunk adni abbéli elégedetlenségünknek, hogy a jelenlegi kormány nem megvédi, hanem pusztítja a természetet

– közölte az LMP.

Legalább ilyen fontosnak tartják azt is, hogy az Országgyűlésben konkrét javaslatokkal bizonyítsák, Magyarország előtt nem csak egy út áll. Az LMP tudja, hogy ezeket le fogják söpörni az asztalról, de be fogják nyújtani „az igazságos adórendszerre vonatkozó javaslatunkat, és meg fogjuk mutatni, hogy az előttünk álló válságot úgy is lehetne kezelni, hogy annak terheiből a nagyvállalatok és a tehetősebbek vállaljanak nagyobb részt”.

A Jobbik a kormány számonkérését ígéri

A Jobbik szerint a parlamenti többségtől függetlenül azonnali kérdésekkel, interpellációkkal, napirend előtti felszólalásokkal, illetve írásbeli kérdésekkel is van tér a kormány munkájának ellenőrzésére.

Ezen kérdések sok esetben olyan közügyekről szólnak, amelyeket a nyilvánosság nem ismerhetett volna meg a kérdés és az arra adott válasz nélkül. Így továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy a nyilvánosság elé tárhassuk azokat az igazságtalanságokat, amelyeket a kormány kormányzás címszó alatt elkövet

– közölte az ellenzéki párt lapunkkal.

A Jobbik azt ígéri, hogy a következő ciklusban is – „mint konzervatív jobboldali párt” – kiemelten fog foglalkozni a törvényes rend, a közbiztonság kérdésével, továbbá fel fogja emelni a szavát a dolgozók alacsony fizetésével kapcsolatban, legyen szó gyári dolgozókról vagy a magyar betegágy mellett álló ápolókról.

Következetesen számon kívánja kérni „azokat a kormányzati korrupciós ügyeket is, amelyek sokszor érintenek uniós forrásokat, és amelyeket nem a magyar emberek életének javítására, sokkal inkább a kormánypártokhoz tartozó elit kifizetésére használ fel a kormány”.

Azt ellenzéki párt azt is írta: mindenki, aki egy nyugodt és biztonságos országban szeretne élni és tisztességes bérért szeretne dolgozni, számíthat arra, hogy a Jobbik képviselni fogja az érdekeit a parlamentben a következő ciklusban.

Kérdéseinkkel kerestük a Demokratikus Koalíciót és a Mi Hazánkat is, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat.

