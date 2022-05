Gyanús ügyek, parlament és halálesetek – ezért jönnek önkormányzati választások

Betöltetlen képviselői helyek mellett működik egy ideje több település önkormányzata is, miután a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet eddig nem tette lehetővé, hogy időközi választást tűzzenek ki (a már kitűzöttek pedig elmaradtak). A jogszabály azonban azt is előírta, hogy

a ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében ahol a jelölteket már jogerősen nyilvántartásba vették, a veszélyhelyzet megszűnése után az új választást legkésőbb a kitűzést követő 45. napon kell megtartani.

A 2020. november 6. és 2022. április 9-e között eltelt hosszú tilalmi idő után április 10-én újra megnyílt az időközi választások előtt a tér. Az időközben bekövetkezett halálesetek mellett az önkormányzati mandátumokról való lemondások számát az április 3-ai országgyűlési választás eredménye is növelte, így Budapesten legalább kilenc kerületben időközi választást kell tartani nyáron.

Erre figyeljenek a budapestiek

Ha csak keveseknek is tűnt fel eddig, de május 7-e óta már több helyszínen javában zajlik a választási kampány. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) oldalán nyomon követhető, hogy eddig hány helyen írták már ki a választás időpontját. A listán található jelzéseknél azonban biztosan több helyen lesz időközi, mivel több országgyűlési képviselő még nem mondott le hivatalosan a (parlamenti képviselőséggel) összeférhetetlen helyhatósági tisztségéről. Erre a parlamenti mandátum felvételét követő 30 nap áll rendelkezésükre.

Budapest I. kerületében maga az alpolgármester, Gelencsér Ferenc távozott, ő a Momentum parlamenti képviselője lesz, döntését azonban még nem tette az NVI felé hivatalossá. Itt az 5. választókerületben járulhatnak majd urnához a választók.

Lapunk úgy értesült, hogy a III. kerületben, Óbuda-Békásmegyeren a DK-ból korábban kiugró, jelenleg független képviselő Hazai Iván András – aki a ciklus elején a városrész alpolgármestere is volt – lemondott. Ezt már Kiss László polgármesternek be is jelentette. Hazai a lapunknak azt mondta, miután kilépett a DK-ból és nem támogatta Szabó Tímea kampányát, az önkormányzati munkáját fokozatosan ellehetetlenítették: visszavonták tanácsnoki megbízatását és visszavonták a bizottsági munkából is. Elfogyott körülötte a levegő. Döntése a 2-es választókerület lakóit érinti.

A IV. kerületben két időközi választást is tartanak. A szocialista Barrel Zoltán halála miatt már ki is írták június 26-ára a 2. választókerületben. Összetettebb a helyzet az LMP-s alpolgármester, Kanász-Nagy Máté esetében. A parlamenti képviselő kihasználja a 30 napos átmeneti időt, amint elmondta, a feladatok átadását végzi az önkormányzatnál.

Az V. kerületben a fideszes Pásztor Lajos mondott le. A hétszeres önkormányzati képviselő döntését egészségi állapota megromlásával indokolta. Hosszú ideig ő volt Belváros-Lipótváros tulajdonosi és elidegenítési bizottságának vezetője. Mint megírtuk, több gyanús körülmények között értékesített ingatlan kötődött az önkormányzathoz, az eladásokat egy fővárosi bizottság is vizsgálta. A 3-as számú választókerületben június 26-án voksolhatnak az érintettek.

VII. kerület – Erzsébetvárosban a 4-es választókerületben tartanak időközi választásokat, amelyre Borka-Szász Tamás DK-s képviselő lemondása miatt van szükség. Ő volt az a képviselő, aki az önkormányzatnál illegális bitcoinbányát üzemeltetett. A Helyi Választási Bizottság 2022. június 26-ra tűzte ki az időközi választást. A jelöltek már meg is kezdték az induláshoz szükséges aláírások összegyűjtését.

VIII. kerület – Józsefvárosban Balogh Lajos (DK) képviselő 2020-ban bekövetkezett halála miatt lesz időközi választás az 5-ös választókerületben, június 26-án.

Újbudán, a XI. kerületből egy másik alpolgármester, a momentumos Orosz Anna is a parlamenti politizálás mellett döntött, miután az országgyűlési választásokon Simicskó Istvánt legyőzte. Távozását a kerületből még nem tette hivatalossá. Nevét a Momentum közelgő tisztújításán a szóba jöhető elnökaspiránsok között emlegetik. A párt újbudai mély beágyazottságát jelzi, hogy Bedő Dávid, a 14-es választókerület eddigi önkormányzati képviselője is az országgyűlés Momentum-frakciójában politizál tovább.

A XIV. kerülettől búcsúzik a harmadik alpolgármester, Szabó Rebeka, aki az Országgyűlés Párbeszéd-frakciójához csatlakozott. Ő ugyan csak listás parlamenti mandátumot szerzett, mert „beugró jelöltként” komoly vereséget szenvedett április 3-án a Pest megyei, monori választókerületben. Az ellenzéki összefogás eredeti jelöltje Gér Mihály lett volna, de őt vállalhatatlan kijelentései miatt a pártszövetség visszaléptette. Szabó Rebeka egyelőre nem mondott le hivatalosan önkormányzati tisztségéről, így az időközi választás időpontja sincs meg.

XVI. kerületben – Vajda Zoltán győztes egyéni országgyűlési képviselő azonban már hivatalosan is lemondott, a parlamentben az MSZP frakcióját erősíti. Az önkormányzat 2-es számú választókerületében július 10-ére ki is írták az időközi választást. Ebben a kerületben június 26-án egy másik választás is lesz, mivel a szerb kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete még 2021 márciusában a működéshez szükséges létszám alá csökkent.

