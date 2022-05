Kiadták a figyelmeztetést, jönnek a zivatarok

Szerda estére a gomolyfelhők összeesnek, majd gyengén fátyolfelhős vagy derült ég lesz a jellemző. Csapadék nem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, de a fagyra érzékeny területeken, völgyekben alacsonyabb értékeket is mérhetnek – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Csütörtökön napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel tarkítva. Csapadék (zápor, zivatar) a délután második felétől, kis eséllyel az északnyugati, északi területeken fordulhat elő. A déli szél északnyugatira, nyugatira fordul, az északi területeken több helyen lehetnek élénk, helyenként erős lökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Csütörtök napközben, kora este alacsony valószínűséggel egy-egy zivatar kialakulhat az északnyugati, illetve az északkeleti országrészben. A cellákat viharos (körülbelül 60-80 kilométer per órás) széllökés, esetleg jégeső is kísérheti. Emiatt a meteorológiai szolgálat négy megyére is egyes fokozatú, citromsárga figyelmeztetést adott ki.

A figyelmeztetés Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, Győr-Moson-Sopron megyére, Vas megyére és Veszprém megyére lesz érvényben.

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint csütörtök estig térségünkben a tovább fokozódó meleg hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében migrén, keringési panaszok, vérnyomás-ingadozás, alvászavarok, dekoncentráltság, tompaság előfordulhat. Csökkenhet a fizikai és szellemi munkavégző képesség. Csütörtök este hidegfront érkezik a térségünkbe.

A meteorológiai szolgálat pénteken Magyarország egész területére figyelmeztetést adott ki.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Pénteken szakadozott felhőzóna vonul át észak, északnyugat felől dél, délkelet felé. Emellett hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. Összességében hazánk több pontján előfordulhat záporeső, zivatar, de maradhatnak száraz területek is. Néhol akár hevesebb zivatargóc is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi, északnyugati szél. A zivatar környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12 és 19, a délutáni órákban 24 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz melegebb.

(Borítókép: Hóesés és zivatar a Zala megyei Eszteregnye közelében 2021. április 7-én. Fotó: Varga György / MTI)