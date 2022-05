A fiatal pápaszemes pingvin annyira népszerű, hogy a március 9-én történt eset után már 120-an fogadták örökbe. Most a Budapesti Rendőr-főkapitányság is elérkezettnek látta az időt, hogy hivatalosan is „családjukba” fogadják a kis szökevényt. Ezzel Sanyi több ezer budapesti rendőr szülői felügyelete alá került.

Szökevény pingvinünk világlátó terveit ismerve jobbnak láttuk, ha rajta tartjuk a szemünket, így örökbe fogadtuk

– közölte a BRFK az ez alkalomból szerdán az állatkertben tartott sajtótájékoztató kapcsán.

6 Hanga Zoltán, Czene Erik, Papp Csanád Galéria: Örökbe fogadták a szökevény pingvint megmentői, a rendőrök (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A pingvinmentési akcióban részt vevő Papp Csanád hadnagy, Czene Erik rendőr őrmester most először látogatta meg az azóta jócskán megnőtt madarat.

Akkor ölben vittük be, ma már nem lenne nagy bizalmam kézbe venni, de jó újra látni

– mondta az Indexnek az eset idején a szökevényt köszöntő járőr, Czene Erik.

Hanga Zoltán, az állatkert szóvivőjének elmondása szerint már nem is hagyná magát Sanyi, aki másik 29 társa között jól szocializálódott állatként viselkedik, de a vele egykorú pingvinek között nem ő a legszelídebb.

A pingvinek 4-6 hónapos koruk körül a legkíváncsibbak, a 2021. november 29-én született Sanyi kicsit korábban kezdte a felfedezést.

Az állatkertben szuperpingvinként emlegetik, mert tíz éve nem történt ilyen eset.

A gondozók ismerik a faj természetét, mivel biztonságos elkerített helyen tartják őket, nem gondolták volna, hogy ilyen megtörténhet.

– Persze nincsenek túlbiztosítva, például nincs tízméteres kerítés, de mivel 2011 óta nem tapasztaltunk ilyet, nem gondoltuk, hogy szükség lenne bármiféle plusz óvintézkedésre. Sanyi egy szuperpingvin, egyedül ő jutott ki a kifutóból, 29 másik társa aznap és később sem követte a példáját. Még mindig nem tudjuk pontosan, hogy hol talált kiutat, de a gyanús helyeket mind átalakítottuk, és megfigyelésükre kamerákat szereltünk fel. Úgy tűnik, ez bevált, mert azóta se Sanyi, se más pingvin nem kísérelt meg szökést – részletezte Hanga Zoltán.

A bűneset

„Március 9-én hajnal, 2.30-kor érkezett a bejelentés egy, a főúton kószáló pingvinről, aki az Állatkerti körútról a Gundel Károly körút felé totyogott, majd a Dózsa György úton állította meg a bejelentő.”

Egy taxis várt minket a helyszínen, aki eleinte az autójával terelte, amikor már lassabban haladt az állat, akkor gyalogosan próbálta kordában tartani

– ismertette az egyik rendőr, Czene Erik. Hozzátette: a becsületes bejelentőt kicsit megcsípte a madár, ezért figyelmeztetett minket, hogy húzzunk kesztyűt, de mi inkább egy pokróccal tereltük a rendőrautó felé, ahol az ölünkben utazva, már megnyugodva kémlelte az utat.

Ezután a Fővárosi Állatkert gazdasági bejáratánál átadták egy gondozónak, akit a rendőrség értesített.

Az örökbefogadási ceremónián részt vevő pingvinmentő járőrök elmondták: örültek, hogy éjjel nem bűnözőhöz, csak egy pingvinhez riasztották őket.

Bár szabálysértés is történt: a buszsáv indokolatlan használata, a forgalommal ellentétes irányban való közlekedés, és hogy gyalogosként nem a járdát használta az átkeléshez Sanyi. Ezek a közlekedési szabálysértések 50 ezer forintos bírságot jelentettek volna, de eltekintettünk ettől

– mondták viccesen a járőrök, akik szívesen emlékeznek vissza a nem mindennapi akcióra, és örültek, hogy újra láthatták a most már tiszteletbeli rendőrré fogadott pingvint.

Más pingvinek is kimenőt tartottak

Az elmúlt 50 év alatt három pingvinszökés történt itt: legutóbb tíz évvel korábban a Fővárosi Állatkert előtti 72-es troli megállóban várakozott Fülöpke, egy másik fajtársa a 70-es években egészen a Felvonulási térig jutott el.

Állatkerti szökevények

1866-ban hozták létre Budapesten a Fővárosi Állatkertet, a több mint százötven éves fennállása óta ritkán ugyan, de egy pár állat már kijutott az intézmény falain kívülre.

Ezek nem voltak komoly esetek, ritkán fordulnak elő, alapvetően nem veszélyes állatok, főként madarak szöktek ki.

„Pár prérifarkas 40-50 évvel ezelőtt egy éjszaka elkirándult az állatkertbe, egy-két órán belül befogták az alapvetően az emberrel félénken viselkedő állatokat. Egy tarajos sül még a 80-as években tett egy sétát az állatkerten belül, az éjjeliőr vette észre, aki egy kosarat ráborítva visszavitte biztonságos vackába. Egy lajhár pedig az ereszcsatorna mentén talált kiutat, reggelig eljutott valameddig, de természetéből adódóan ez nem volt éppen nagy táv” – mesélte Hanga Zoltán.

Sanyi már nem akar meglógni

A szóvivő szerint Sanyi jól fejlődik, jól érzi magát az állatkert leghíresebb madara. Elmondta azt is, hogy van egy tipikus, rá jellemző szokása: étkezés után azonnal beveti magát a vízbe, annyira szeret lubickolni.

A látogatók nincsenek rászorulva arra, hogy ez alapján azonosítsák Sanyit, a gondozók a karjára egy megkülönböztető szalagot tettek, amire egy, a kifutója elé helyezett információs tábla hívja fel a látogatók figyelmét. A programként meghirdetett etetések idején nagy tömegek gyűlnek itt össze, a felnőttek és a gyerekek egyaránt rajonganak érte éjszakai kimenője óta.

Hanga Zoltán elmondta: az illegális kóborlással nagy szolgálatot tett Sanyi a fajtársainak azzal, hogy ráirányította a figyelmet a veszélyeztetett pápaszemes pingvinekre. Akiknek, mint kiderült, exkluzív szállásuk van a budapesti állatkertben. A Dél-Afrika partjain őshonos állatként nem kell klimatizált helyiségben tartani őket, mint a császár- vagy a királypingvint, mert hozzá vannak szokva a meleghez, a megfelelő méretű medence mellett, már májustól árnyékolóernyőt kapnak, és a kánikulában párakaput helyeznek ki nekik. Nem csoda, hogy Sanyi többgenerációs pingvinként él itt, már apja, Narancs és anyja, Joyjal is itt születtek. Az első pápaszemes pingvinek egy holland állatkertből kerültek ide, és az állomány azóta is cserélődik az európai állatkertek között, hogy az egészséges fajfenntartást biztosítani tudják. Egyelőre még nem tudják, hogy az ifjú pápaszemes hím sorsa mi lesz, de ha eléri azt a kort, minden adott hozzá, hogy akár ő is a budapesti otthonában alapíthasson családot.

Még bárki örökbe fogadhatja

A 90-es évek óta létezik a névleges örökbefogadás, a nyugat-német állatkertek mintájára vették át az adományozó rendszer példáját. – Bár ott a népszerűség szerint szabták meg az egyedek és fajok díját, Budapesten bárki bármelyik állat esetében ugyanannyi, 1 évre tízezer forint hozzájárulásért cserébe lehet nevelőszülő. A legtöbb örökbefogadója az áprilisban első életévét betöltő kis elefántnak, Samunak van, míg a szökevény pingvin, Sanyi is dobogós. A gorillák, a nagymacskák, a szurikáták, a vörös pandák is az első tíz között vannak. Az állatsimogató barátságos egy-két hónapos kecskegidáinak is bárki ugyanígy okleveles szülőjévé válhat, akik még névadásra is várnak.

A nevelőszülők félévente egy állatkerti szülői értekezlet keretében tudhatják meg a gondozóktól, hogyan fejlődik a kiválasztott kedvenc, a következő ilyen alkalomra most szombaton kerül sor.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)