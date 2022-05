Olyan kevés az ápoló, hogy már a szabadságok kiadása is gondot jelent

Nehéz időszakon vannak túl az ápolók, az elmúlt két és fél évben a járvány fizikálisan és mentálisan is próbára tette őket. Eközben a dolgozók létszáma oly mértékben megcsappant, hogy jelenleg még a némi reményt keltő nyári szabadságok kiadása is komoly problémát jelent. A kieső munkaidőt az alkalmazottak jelentős túlórákkal, extra helyettesítésekkel tudják pótolni, ami még tovább növeli a terheket.

Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarától (MESZK) már tavaly ősszel 26 ezer szakdolgozó hiányáról beszélt az Indexnek. Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási Egyesület alelnöke most, az ápolók nemzetközi napján ennél egy fokkal optimistább becslést fogalmazott meg, de még így is alsó hangon 10 százalékos hiányról beszélt lapunknak, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a minimumfeltételek teljesítéséhez körülbelül 10 ezer szakdolgozónak kellene egyik napról a másikra munkára jelentkeznie.

– jelentette ki az Indexnek Bugarszki Miklós.

Bár a humánerőforrás-hiány már így is hatalmas, több egészségügyi szervezet újabb távozási hullámra számít a május 31-én megszűnő, 2020 ősze óta, kisebb-nagyobb megszakításokkal tartó felmondási tilalom miatt.

A Magyar Ápolási Egyesület vezetője ugyanakkor azon az állásponton van, hogy aki nagyon akart, kiskapuk segítségével a tilalom ellenére távozott az egészségügyből. Ha valaki például három napig igazolatlanul hiányzik, kénytelenek elküldeni, de voltak olyan egészségügyi dolgozók, akik szándékosan nem vették fel a harmadik oltást, abban a reményben, hogy eltanácsolják őket.

Emellett kiemelten méltányolható esetekben közös megegyezésekre is volt példa, hiszen ha egy dolgozó elköltözött a munkahelyétől mondjuk 120 kilométerre, nem várták el tőle, hogy onnan járjon be, az intézményvezető pedig amit saját hatáskörben megtehetett, azt meg is tette. Mindezek alapján én nem számítok mindent elsöprő felmondási hullámra, az viszont tény, hogy a helyzet már van olyan súlyos, hogy csupán egyetlenegy szakdolgozó kiesése is komoly problémát jelent