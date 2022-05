Tovább nőtt a Fidesz népszerűsége, padlón az ellenzék

Az újabb Fidesz-kétharmadot eredményező, hatalmas választási vereséget követően tovább fogy az ellenzéki pártok támogatottsága, miközben – vélhetően a természetes győzteshez húzás miatt – a voksolás után ismét jelentősen nőtt a kormányoldal támogatottsága mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében – derül ki a Republikon Intézet áprilisi pártpreferencia-kutatásából.

A kutatási eredmények tükrében áprilisban 43 százalékon állt a Fidesz–KDNP támogatottsága a teljes népesség körében.

A DK a legnépszerűbb ellenzéki párt, 10 százalékos támogatottsággal bírt, de vesztett, eközben a Momentum a teljes népesség körében 7, a Jobbik 5, az MSZP 4 százalékon állt. A Párbeszéd és a Mi Hazánk támogatottsága a teljes népesség körében 3-3 százalék, míg az LMP 2 százalékon, az MKKP 1 százalékon állt ugyanebben a körben.

A pártválasztók körében 55 százalék a Fidesz–KDNP támogatottsága, ami jelentős növekedést jelent, hiszen márciusban még 49 százalékon álltak, és 46 százalékot mért a Republikon az Egységben Magyarországért esetében.

Padlón lévő ellenzéki pártok

Az elmúlt egy hónapban az ellenzék tovább gyengült:

a DK 12, a Momentum 9 százalékon;

a Jobbik 6, az MSZP 5 százalékon állt.

A Párbeszéd és Mi Hazánk 4-4 százalékos támogatottsággal bírtak a pártválasztók körében,

az LMP-nek 3, az MKKP-nek pedig 2 százalékos volt a támogatottsága.

A bizonytalanok aránya magasabb, mint a választásokat megelőzően, jelenleg 22 százalék. Ami azt mutatja, hogy a csalódott ellenzéki szavazók egy része nem tud besorolni a pártok mögé a kudarcos szereplés után.

A Republikon szerint eközben a válaszadók most könnyebben felvállalják pártpreferenciájukat, és megfigyelhető bizonyos szintű győzteshez húzás is – a választások után a Fidesz támogatottsága jelentősen növekedett mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében is – írja a Telex.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)