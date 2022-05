Egy békásmegyeri üzletsoron a közeli HÉV felé sétáltak a fiatalok, nem messze pedig egy szintén négyfős társaság késsel fenyegetett és megvert egy férfit, majd 80 ezer forintot vett el tőle.

Gergő és Bálint alig múlt 15 éves, amikor 72 órát őrizetben kellett tölteniük. Rablással gyanúsították őket és még két társukat, egy fiút és egy lányt. A történteket azóta sem felejtették el. A rendőrség összekeverhette a két társaságot.

Miután ránk tették a bilincset, egy vezetőszárat rákötöttek, és úgy húztak minket, mint a kutyákat. Kérdeztem, hogy miért visznek be, vagy hogy mit csináltam, és hogy hagyjanak békén. Azt mondták, hogy pontosan jól tudom, hogy most miért visznek be. Semmi konkrét választ nem kaptunk az egész bentlétünk alatt, bármit kérdeztünk