Áder János: A gyerekek nem a politikusok között keresnek példaképet

A leköszönő köztársasági elnök, Áder János is megnézte a Hosszú Katinkáról szóló életrajzi dokumentumfilmet. A mozizás után az Indexnek elmondta, mit gondol a háromszoros olimpiai bajnok úszó példaértékéről, majd kitért arra, szerinte miért nem valószínű, hogy egy politikus is példaképe legyen a fiataloknak. A férfiak uralta magyar politikában Novák Katalin köztársasági elnökké választásához pedig gratulált. Szentkirályi Alexandra az Indexnek megerősítette: pozitív hatással lehet a politikai pályára készülő nőkre, hogy az új államfő is nő.

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!