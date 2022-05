Elesett az ukrajnai háborúban a Balaton szelet

Eddig a háború sújtotta keleti szomszédunknál gyártották a Nestlé termékét, a kialakult helyzet miatt keletkeztek az ellátási kihívások. A cég most az Újhullámot ajánlja.

Sokan tapasztalhatták az elmúlt hetekben, hogy már a legtöbb nagy élelmiszerlánc boltjainak polcairól is eltűnt a közkedvelt Balaton szelet (járulékos veszteségként a Balatonszelet.hu oldal is gyakorlatilag kiürült). A szerkesztőségünkben is nagy népszerűségnek örvendő édességet a Nestlé gyártja, ezért a svájci érdekeltségű cég magyarországi leányvállalatánál érdeklődtünk az okokról.

A Nestlé Hungária Kft. közölte lapunkkal, hogy a Balaton és Boci termékek gyártása eddig Ukrajnában folyt, ám az ukrán–orosz háborús konfliktus ellátási kihívások elé állította a céget.

Bizonyos Balaton-termékek kapcsán valóban előfordulhat ideiglenes készlethiány, de teljes erőbedobással dolgozunk az ellátási probléma megoldásán.

A gyár a nyugat-ukrajnai Lvivben található, nem érte támadás. A Nestlé a gyárban dolgozó kollégáinak épsége és biztonsága miatt döntött a leállásról, illetve arról a rendkívül korlátozott termelésről, amely a Balaton- és a Boci-portfóliót is érinti.

Most a Boci csokoládék gyártását a Nestlé csehországi gyárába, a Balaton szeletek gyártási fókuszát pedig a korábban is Lengyelországból származó termékekre, az Újhullám nevű portfólióra szervezte át a helyzet normalizálódásáig.

Erről a cégnél azt mondták: mindkét portfólió gyártása folyamatban van, a termékek hamarosan megérkeznek a magyar fogyasztókhoz is. A vásárlók számára szembetűnő lehet, hogy az eddigi piros ét-, illetve a kék tejcsokis Balaton szelet színvilága helyett a polcok szokott helyein immár a citromsárga Balaton Újhullám sárga színe vette át a domináns szerepet.

A Nestlénél azt is elmondták, hogy

az ukrajnai gyárban az előző hetekben sikerült újraindítani a termelést, az üzem azonban elsősorban ukrán piacra termel. Amennyiben a körülmények megengedik, a gyár újra termelni fog exportra is.

A gyártó most abban bízik, hogy amíg a fogyasztók nem találják a magyarországi boltokban a klasszikus Balaton kedvenceiket, addig megkóstolják a Balaton Újhullám vagy Balaton Bumm terméket, és kipróbálják a mogyorós- mazsolás-zselés, nagy táblás Boci-variációkat.

Az elmúlt hetek példája azt mutatta, hogy a Nestlé számára elsődleges fontosságú a gyártás fenntartása, ezért még márciusban is jelen volt az oroszországi piacon, és csak miután komoly nyomás alá helyezték, akkor vonult ki. A termékeiket fogyasztó oroszok ezt igencsak fájlalták, a körükben végzett felmérés szerint a megkérdezettek az IKEA árui után az ötödik helyen a Nestlé termékeit engedték el legnehezebben.

