Így strandolhatunk az első igazán nyárias hétvégén

Az előrejelzések szerint ezen a hétvégén igazi nyárias idő lesz, a hőmérő higanyszála megközelítheti a 30 fokot. A Balaton vize 20 fokosra is melegedhet, de Budapesten is lesz lehetőség csobbanásra, ugyanis sok strand már várja a látogatókat.

Már csak néhány budapesti strand tartja a május 1-jei szezonkezdés hagyományát, manapság főként az időjárás szabja meg, hogy mikortól fogadják a vendégeket. Húsz fok alatt és esős időben érthető módon senkinek sincs kedve kültéri medencékben fürdőzni. Az elmúlt két évben a koronavírus járvány is gátat vetett a májusi nyitás tradíciójának, 2020-ban és 2021-ben is korlátozások voltak érvényben abban az időszakban. Ez lesz az első év 2019 óta, hogy újra a megszokott időben várják a strandolni vágyókat. Nyitási sorrend szerint mutatjuk a hétvégén már látogatható fővárosi strandokat.

Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő

A margitszigeti komplexum volt idén az első, ahol kültéri fürdési lehetőséget kínált, a Margarétamedencét április 15-től, az élménymedencéket április 29-e óta lehet használni. A szabad ég alatt lévő hullám-, a termál- és a strandmedencét május 28-tól töltik fel, és a csúszdákra is ekkortól lehet majd felmenni. A strand kevésbé forgalmas részén játszóvárral, mászófallal, gyerekcsúszdával, készségfejlesztő és ügyességi játékokkal várják a gyerekeket. Egy vizes terepasztal is az újítások között van. A felnőttek szórakoztatására salakos lábteniszpályát építettek ki, emellett egy kültéri fitneszpályán lehet izomfejlesztő gyakorlatokat végezni.

Nyitvatartás: minden nap 9-19 óra között

minden nap 9-19 óra között Árak: Hétvégén magasabb árakra lehet számítani, felnőtteknek 3100 forint, 2 órára 2100 forint, a gyerek, diák vagy nyugdíjas jegy 2500 forint. Családi kedvezményt is kínálnak, hétköznap pedig pár száz forinttal olcsóbban juthatunk be.

Hétvégén magasabb árakra lehet számítani, felnőtteknek 3100 forint, 2 órára 2100 forint, a gyerek, diák vagy nyugdíjas jegy 2500 forint. Családi kedvezményt is kínálnak, hétköznap pedig pár száz forinttal olcsóbban juthatunk be. Gasztronómia: A strandra néző koktélterasz lehet hűsítő italokat fogyasztani. Többek között grill-, halételt, hamburgert, pizzát, vagy hot-dogot, fagyit, kürtöskalácsot, gofrit lehet helyben kapni.

Paskál Gyógy- és Strandfürdő

Zuglóban található a fővárosi standok közül a legfiatalabb 1989-ben megnyitott Paskál Gyógy- és Strandfürdő, amely 2016 óta fedett résszel is üzemel, termálvízét a Paskal forrásból nyeri, amit 1965-ben egy 1735 méter mély fúrással került felszínre. A fürdő neve onnan ered, hogy a XVII. században Paschgall György által a Rákos-patakon működtetett vízimalmom közelében találták a medencéket tápláló 70 °C hőmérsékletű hévizet. Négy éve egy új meleg vizes medencét alakította ki a területén, a strand- és úszómedencék mellett. Már április 30-tól várják a látogatókat. Egész évben lehet használni a szaunáját, masszázs- és gyógyszolgáltatásokat nyújtanak. Kültéren lábteniszpályát, fitneszparkot, strandröplabda pályát a gyerekeknek játszóteret építettek ki.

Nyitvatartás: hétköznap 9-20 óra között, hétvégén 8-20 óra között.

hétköznap 9-20 óra között, hétvégén 8-20 óra között. Árak: Hétköznap a felnőtt belépő 2900 forint, hétvégén 3200 forint. Két órára vagy zárás előtt 2 órával 2100 forint hétköznap, hétvégén 2400 forint a jegy. A gyerek, nyugdíjas, diák belépő 2500 forint, szombat és vasárnap 2800 forint.

Hétköznap a felnőtt belépő 2900 forint, hétvégén 3200 forint. Két órára vagy zárás előtt 2 órával 2100 forint hétköznap, hétvégén 2400 forint a jegy. A gyerek, nyugdíjas, diák belépő 2500 forint, szombat és vasárnap 2800 forint. Gasztronómia: Az élménymedence partján drinkbárból lehet italokat kérni, és a vízben ülve elfogyasztani. A kültéren street food ételeket kínáló büfésor található.

Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

Budapest egyik emblematikus fürdőjének múltja a 13. századig nyúlik vissza, már II. András uralkodása óta használták termálvízét gyógyításra. A neves szecessziós fürdő 1927. óta rendelkezik kültéri élménymedencével, hullámszolgáltatással, majd 1934-ben pezsgőfürdővel bővült, napjainkban gyermek- és felnőtt ülőmedencével. Korábban vízmasszázzsal gyógyvizes kád- és szénsavas fürdővel várta látogatóit. A 36 fokos- és a merülőmedence, valamint a finn szauna június 3-ig nem működik. Fürdőgyógyászat és inhalatórium wellness részleg egész évben rendelkezésre áll. A termálvizet 14 éves kor alatti gyerekek nem használhatják. Idén május 7-én nyitották ki strandjukat.

Nyitvatartás: Minden nap 9 és 19 óra között. A komplexumot augusztus 31-én bezárják a műemlék felújításának idejére.

Minden nap 9 és 19 óra között. A komplexumot augusztus 31-én bezárják a műemlék felújításának idejére. Árak: A felnőtt napijegy hétköznap 5900 forint, hétvégén 6200 forint.

A felnőtt napijegy hétköznap 5900 forint, hétvégén 6200 forint. Gasztronómia: Az étkezési lehetőséget beltéri étterem és kültéri büfé biztosítja.

Aquaworld Resort Budapest

Budapest egyik legújabb és legmodernebb fürdőkomplexuma 19 beltéri és kültéri medencével és több csúszdával rendelkezik. A strandrészleget május 14-én nyitják meg, bár a hónapban lehet számítani a csúszdák szakaszos felújítására. A kinti részlegen két gyerekmedence, úszómedence, számos nyugágy várja az érkezőket. A gyerekek számára játszótér, trambulin, a felnőttek számára minigolf pálya és Aqua Spray Park nyújt további szórakozási lehetőséget.

Nyitvatartás: Minden nap 7:00 -21:00 között.

Minden nap 7:00 -21:00 között. Árak: A felnőtt belépőjegy 7400, 3 órára 5200 forintba kerül. A diák, nyugdíjas jegy egész napra 5900 forint, 3 órára 4200 forint. A 10 év alattiaknak kedvezményes és családi jegyeket is igénybe vehetők.

A felnőtt belépőjegy 7400, 3 órára 5200 forintba kerül. A diák, nyugdíjas jegy egész napra 5900 forint, 3 órára 4200 forint. A 10 év alattiaknak kedvezményes és családi jegyeket is igénybe vehetők. Gasztronómia: Büfé és étterem üzemel a kültéren.

Dagály Fürdő

Az 1948 óta üzemelő Dagály Gyógy- és Strandfürdőben összesen nyolc különböző méretű és hőmérsékletű medence található. A fürdő vízellátását a Béke Kút és a Margitszigeti Magda kútból nyeri, a gyógyvízét vese-, epe, és gyomorproblémák kezelésére is alkalmazzák. A dunai panorámás strandrészleget május 15-én nyitják meg, itt gyerek- oktató-, ülő-, élménymedence működik. 2018. augusztusban végeztek a Dagály Strandfürdő korszerűsítésével, ekkorra készült el e Dunai Kalóz nevű kétezer négyzetméteres játszótere. Kosárlabdapálya, srtandfoci és röplabdapálya is lett kialakítva. Az épületen belül wellness- és gyógyszolgáltatások is igénybe vehetőek.

Nyitvatartás: Minden nap 6:00 -20:00 között.

Minden nap 6:00 -20:00 között. Árak: A felnőtt belépő hétfőtől péntekig 2500, szombaton és vasárnap 2900 forintba kerül. Hétköznap a két órára 1900 forintért is bejuthatunk. A gyermek, diák és nyugdíjas jegy hétköznap 2000, hétvégén 2500 forint.

A felnőtt belépő hétfőtől péntekig 2500, szombaton és vasárnap 2900 forintba kerül. Hétköznap a két órára 1900 forintért is bejuthatunk. A gyermek, diák és nyugdíjas jegy hétköznap 2000, hétvégén 2500 forint. Gasztronómia: büfék és étterem áll rendelkezésre.

(Borítókép: Dagály Strandfürdő Budapesten a Népfürdő utcában. Fotó: Balaton József / MTI)