A videóüzenetben Jakab Péter felidézte, hogy már a Jobbik tisztújító kongresszusán kijelentette, ha olyan idők jönnek, hogy a magyarok bajaira radikális választ kell adniuk, cselekedni fognak.

Nos, attól tartok, hogy ezek az idők itt vannak, hisz olyan mértéket öltött a drágulás, ami azonnali és radikális beavatkozást igényel.

– kezdte a párt vezetője. Hozzátette: „Csak az elmúlt egy évben a tészta, a tojás, a paradicsom, a kávé 50 százalékkal, a liszt 25 százalékkal lett drágább, de a zsemle, a kifli ára is másfélszeresére nőtt. A magyarok jelentős része már kénytelen alapvető élelmiszerekről is lemondani, mert ilyen árak, bérek és nyugdíjak mellett képtelenek megfizetni. A magyarok harmada már ott tart, hogy kénytelen a kenyéren és a tejen is spórolni.”

Ebben a helyzetben a megszorítás netovábbja 27 százalékos áfát rápakolni az élelmiszerekre, hogy a kormány még ilyenkor is képes nyerészkedni a magyarokon, ahelyett, hogy megvédené őket a drágulástól.

Jakab Péter szerint a kormány nem lép semmit, csak stratégiai nyugalommal szemléli a helyzetet. Korábban már az egységes ellenzék megállapodott abban, hogy 5 százalékra kell levinni az alapvető élelmiszerek áfakulcsát. A Jobbik azonban úgy véli, hogy a drasztikus drágulások miatt már ez sem lenne elég.

Azt követeljük a kormánytól, hogy ideiglenesen de engedje el a teljes áfát az összes alapvető élelmiszernél, amíg a helyzet indokolja. A lengyel kormány meglépte, az intézkedés 180 milliárd forintba kerülne, tehát ennyit lehet otthagyni az emberek pénztárcájában.

A kormány mielőbbi válaszát várja a Jobbik az ügyben.

(Borítókép: Jakab Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)