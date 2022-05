Tordai Bence: A Fidesz csodálatos dolgokat ígért, de nem erőltette meg magát

Ezt a választást a Fidesz nyerte meg elsősorban, és kisebb részben az ellenzék veszítette el – mondta Tordai Bence országgyűlési képviselő a Kibeszélőben, hozzátéve:

Tordai Bence szerint vannak olyan ellenzéki víziók, amik sokak számára könnyen befogadhatóak és lehet velük azonosulni, és olyan pártok is, ahol vannak potens politikusok és politikai tudás is. Úgy véli, a Párbeszéd bebizonyította, hogy van mondanivalója.

Ha képesek vagyunk ehhez a feladathoz felnőni szervezetileg is, akkor a társadalmi támogatottság is meg fog erősödni, és a következő EP-választáson önállóan tudunk képviselőket delegálni az Európai Parlamentbe. A Párbeszéd képes és alkalmas arra, hogy önállóan megméreti magát az európai parlamenti választáson.

A Párbeszéd tisztújításáról és a Karácsony Gergelyt ért kritikákról a Párbeszéd képviselője azt mondta:

Karácsony Gergely a legmagasabb közvetlenül választott közjogi tisztséget tölti be. Magyarországon a főpolgármestert direktben választják ellentétben akár a miniszterelnökkel. Úgyhogy az ő legitimitása nem kérdés, az ő népszerűsége továbbra is kiemelkedő, és az ő integratív személyisége és innovativitása megint csak nem megkérdőjelezhető. Úgyhogy sajnos nem tudok egyetérteni G. Fodor Gáborral. Karácsony Gergely továbbra is igazodási pont az ellenzéken belül.