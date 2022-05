Videón, ahogy gyermekével a hátsó ülésen a közútkezelőnek csapódik a fiatal anyuka

A becsapódás pillanatában a Ford 95 km/h-val ment a kamera szerint. A sofőr viszont nemcsak a sebesség megválasztásánál hibázott, hanem a követési távolságot sem tartotta be.

Tíz hónapos kisbabájával a hátsó ülésen a közútkezelő teherautójának csapódott gépjárműjével egy fiatal anyuka az M6-os autópályán. A múlt heti balesetet a munkagépre szerelt kamera rögzítette, a Közútkezelő pedig most hozta nyilvánosságra.

A hatalmas ütközéstől a kocsi bal oldala teljesen összetört, a kereke pedig kiszakadt. Ennek ellenére csodával határos módon senki sem sérült meg, az ütközést ugyanis felfogta a teherautó úgynevezett energia-elnyelője.

A Közútkezelő szóvivője szerint a munkálatok előtt többször és többféle módon is figyelmeztették az autósokat a sávlezárásra. Két lépcsőben előbb 80, majd 60 km/órás sebességkorlátozást vezettek be, ezt azonban szinte senki sem tartotta be – tudósított az RTL Híradó.

A becsapódás pillanatában a Ford 95 km/h-val ment a kamera szerint. A sofőr viszont nemcsak a sebesség megválasztásánál hibázott, hanem a követési távolságot sem tartotta be.

Az, hogy senki sem sérült meg a balesetben, az úgynevezett energia-elnyelő modulnak köszönhető, amely speciális belső kialakítása miatt csökkenti a becsapódás erejét, így védve az autósokat és az út mentén dolgozókat is. A Közútnál másfél évtizede használják ezeket az eszközöket, amelyekből az autósok átlagosan havonta kettőt törnek össze.





