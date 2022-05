A Momentum szerint Novák Katalin alkalmatlan

Novák Katalin szombati ünnepélyes beiktatására reagálva Tompos Márton kifejtette Facebook-oldalán:

Ő úgy kerül ebbe a pozícióba, hogy a fideszes parlamenti kétharmad által egyoldalúan lett megválasztva, alig fél évvel ezelőtt még a Fidesz tagja volt, és Orbán Viktor kormányának tárca nélküli minisztere.

A párt közleményében ezt azzal egészítették ki, hogy „a Momentum szerint Novák Katalin, csakúgy, mint Áder János, alkalmatlan a nemzet egységének megtestesítésére”.

A Momentum továbbra is közvetlen államfőválasztást szeretne, ahogy azt a hatpárti ellenzék is hangsúlyozta a választási kampányban. Az összefogásnak Róna Péter közgazdász volt a köztársaságielnök-jelöltje. Novák Katalin első elnöki beszédéről itt számoltunk be.