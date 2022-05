Hiába a drágulás, rekordévre számíthatnak az idei táboroztatók

Rekordévre számíthatnak a táboroztatók az eddigi jelentkezések alapján a Táborfigyelő portál adatai szerint. A lelkesedést még az sem törte le, hogy átlagosan 10 -12 százalékkal nőttek az árak.

Egy hétnapos napközis táborra átlagosan 38 500 forintot kérnek el a szervezők,

az ottalvós táborok esetében pedig már 60 ezres ez a költség.

Ennél akadnak olcsóbb, ám jóval drágább, akár több százezer forintos táborok is. Az árat nemcsak a programok gazdagsága, hanem az infláció is alakítja, hiszen az étkezésért és a szállásért a táboroztatóknak ugyanúgy fizetniük kell.

SOK ÉTKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ NEM IS TUD ELŐRE MEGSZABOTT ÁRAKAT ADNI AZ IDEI NYÁRRA, MERT BIZONYTALANOK ABBAN, HOGYAN FOGNAK ALAKULNI A SAJÁT ALAPANYAGKÖLTSÉGEIK.

Ezért is érdemes a szülőknek minél hamarabb dönteni, hiszen a nyári szezon alig egy hónap múlva indul. Az idei táborok már járványügyi korlátozások nélkül megtarthatók – számolt be róla az RTL Híradó.

A Nemzeti Népegészségügy Központ ajánlásában a táborvezetőknek azt tanácsolják, hogy legalább kétszer legyenek beoltva, a gyerekek pedig csak teljesen egészségesen menjenek táborozni. Utóbbiról a szülőknek írásban is nyilatkozniuk kell. Ajánlják továbbá azt is, hogy több szabadtéri programmal készüljenek a szervezők, zárt térben pedig rendszeresen szellőztessenek. Tanácsos a gyakori, alapos, szappanos kézmosás is.





(Borítókép: Fürdőzők Balatonfenyvesen 2020. augusztus 8-án. Fotó: Varga György / MTI)